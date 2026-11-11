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11 de noviembre de 2026
Junto a Provincia.

Del mercado local al mundo: capacitan a empresas de Lomas para exportar

El Municipio lanzó un curso gratuito de tres encuentros sobre comercio exterior, costos, gestión financiera, inteligencia comercial y marketing.

Una nueva propuesta para acompañar al sector productivo de Lomas.

Una nueva propuesta para acompañar al sector productivo de Lomas.

Con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de crecimiento al sector productivo local, el Municipio lanzó un ciclo de capacitaciones destinado a empresas y emprendedores de Lomas de Zamora interesados en exportar sus productos y servicios.

"Claves para Exportar" es el nombre del curso organizado junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Los encuentros se realizarán el 18 y 25 de noviembre y el 2 de diciembre, de 10 a 12, en el Consejo Profesional de Agrimensura ubicado sobre la calle Sáenz 661.

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Pymes, emprendedores, cooperativas, estudiantes y personas interesadas en incorporar conocimientos y herramientas para desarrollar su potencial exportador podrán sumarse a la capacitación en la que se abordarán temas como comercio exterior, costos, gestión financiera, inteligencia comercial y marketing.

En el primer módulo del curso van a analizar los Fundamentos y Marco Normativo del Comercio Exterior. Mientras que la segunda clase será sobre Ingeniería de Costos, Gestión Financiera y Operativa. Y en el último encuentro abordarán la Inteligencia Comercial y Marketing Internacional. Para participar, los interesados tienen que llenar este formulario.

Empresas y emprendedores de Lomas se conectan con bancos

Más de 50 empresas y emprendedores de Lomas se reunieron con diferentes bancos para gestionar el acceso a créditos y financiamiento. "Soluciones bancarias y financieras para el Sector Productivo" fue una jornada impulsada por el Municipio donde los participantes conocieron distintas alternativas de financiamiento, líneas de crédito y servicios financieros, además de intercambiar experiencias y plantear las necesidades de sus actividades.

"Nos parece una propuesta muy interesante para ayudar a los que queremos e intentamos crecer. En este momento necesitamos una ayuda externa así que esto que están promoviendo es algo productivo", destacó Ezequiel, de Retruco Alfajores, quien agregó: "En el encuentro hablé con dos bancos y en los próximos días nos volvemos a reunir ya que la idea es obtener financiamiento para comprar unas máquinas que me permitan agrandar y diversificar lo que estoy haciendo".

Banco Provincia, Banco Nación, Santander, Columbia, Supervielle, Macro, ICBC y Galicia fueron algunas de las entidades que formaron parte del encuentro.

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