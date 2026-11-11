Del mercado local al mundo: capacitan a empresas de Lomas para exportar

Con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de crecimiento al sector productivo local, el Municipio lanzó un ciclo de capacitaciones destinado a empresas y emprendedores de Lomas de Zamora interesados en exportar sus productos y servicios .

"Claves para Exportar" es el nombre del curso organizado junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires . Los encuentros se realizarán el 18 y 25 de noviembre y el 2 de diciembre, de 10 a 12, en el Consejo Profesional de Agrimensura ubicado sobre la calle Sáenz 661.

Los detalles. Más de 200 empresas y pymes de Lomas tuvieron una Ronda de Negocios

Pymes, emprendedores, cooperativas, estudiantes y personas interesadas en incorporar conocimientos y herramientas para desarrollar su potencial exportador podrán sumarse a la capacitación en la que se abordarán temas como comercio exterior, costos, gestión financiera, inteligencia comercial y marketing.

En el primer módulo del curso van a analizar los Fundamentos y Marco Normativo del Comercio Exterior . Mientras que la segunda clase será sobre Ingeniería de Costos, Gestión Financiera y Operativa . Y en el último encuentro abordarán la Inteligencia Comercial y Marketing Internacional . Para participar, los interesados tienen que llenar este formulario .

Empresas y emprendedores de Lomas se conectan con bancos

Más de 50 empresas y emprendedores de Lomas se reunieron con diferentes bancos para gestionar el acceso a créditos y financiamiento. "Soluciones bancarias y financieras para el Sector Productivo" fue una jornada impulsada por el Municipio donde los participantes conocieron distintas alternativas de financiamiento, líneas de crédito y servicios financieros, además de intercambiar experiencias y plantear las necesidades de sus actividades.

"Nos parece una propuesta muy interesante para ayudar a los que queremos e intentamos crecer. En este momento necesitamos una ayuda externa así que esto que están promoviendo es algo productivo", destacó Ezequiel, de Retruco Alfajores, quien agregó: "En el encuentro hablé con dos bancos y en los próximos días nos volvemos a reunir ya que la idea es obtener financiamiento para comprar unas máquinas que me permitan agrandar y diversificar lo que estoy haciendo".

Banco Provincia, Banco Nación, Santander, Columbia, Supervielle, Macro, ICBC y Galicia fueron algunas de las entidades que formaron parte del encuentro.