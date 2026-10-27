Retruco, el alfajor de Temperley que ganó por ser "el más argento" en el Paseo del Alfajor

El emprendimiento de Temperley se destacó en el Paseo del Alfajor

La jornada fue organizada por el Municipio y contó con cinco vecinos seleccionados para probar los alfajores participantes y elegir a los ganadores de cada categoría: el más argento, el corazón de la comunidad y de Lomas al mundo. Para Ezequiel , uno de los responsables de la marca, el reconocimiento tuvo un valor especial porque la elección estuvo en manos del público.

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"Buscábamos algo que sea tradicional, argentino y para compartir en buenos momentos. Y salió lo que pasa con el truco, y ahí salió ‘Quiero Retruco’. Nos cerró por todos lados", contó sobre el origen del nombre del emprendimiento.

Además, destacó la respuesta de la comunidad durante el evento: "Me pareció algo muy bueno, tuvo una repercusión genial a nivel comunidad. La gente respondió y estaba todo el mundo contento". También resaltó el acompañamiento del Municipio en la organización y difusión de la propuesta.

Retruco apuesta por recuperar el sabor de los alfajores tradicionales, con una receta que combina dulce de leche y chocolate. El relleno lo diferencia, una mezcla característica del dulce de leche tradicional y el repostero para conseguir un sabor más casero. A eso se suma una doble cobertura de chocolate, que completa experiencia.

La elección del alfajor tradicional negro en la categoría "más argento", representó una doble satisfacción para el equipo: no solo por el reconocimiento al producto, sino también porque fueron los propis vecinos quienes lo eligieron.

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Una fábrica de Temperley y puntos de venta en zona sur

El emprendimiento comenzó a trabajar hace aproximadamente un año y medio y tiene su fábrica en Pichincha 619, en Temperley, cerca del supermercado Coto. Actualmente, el equipo está integrado por cinco personas y trabaja para ampliar sus horarios de producción, en respuesta al crecimiento de la demanda.

Los alfajores se comercializan en distintos puntos de la región, entre ellos fiambrerías en Morres, kioscos y almacenes. Quienes quieran conocer todos los locales donde están disponibles pueden consultar su perfil, donde publican los puntos de venta.

Retruco apuesta por recuperar el sabor de los alfajores tradicionales.

Alfajores para ayudar a los clubes y escuelas

Además de desarrollar su negocio, Retruco impulsa una propuesta desinada a clubes, colegios y otras instituciones que necesitan recaudar dinero para financiar sus actividades. La iniciativa consiste en ofrecer los alfajores a precio de fábrica para que puedan revenderlos y obtener una ganancia.

Los fondos pueden destinarse a distintos objetivos, como comprar camisetas deportivas, financias actividades de los clubes o ayudar a cubrir costos de los viajes de egresados.

"Lo bueno es que la gente que necesita recaudar puede hacerlo a través nuestro. Les damos directamente a costo de fábrica y después ellos los venden para generar dinero. Es un método en el que todos ganan", explicó Exequiel.

Las instituciones interesadas en sumarse pueden comunicarse con Retruco a través de sus redes sociales para conocer las condiciones de la propuesta.