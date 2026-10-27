Temperley: harán una nueva olla popular para afrontar el ajuste de Milei.

Este domingo 1° de noviembre, desde las 13, se hará en la Plaza Espora de Temperley una nueva olla popular para asistir a vecinos en situación de calle. La iniciativa la organiza la Asamblea Vecinal de Temperley, que ya hizo cuatro ollas este año y piden donaciones de los vecinos para sustentarla.

La propuesta apunta a brindar un plato de comida a personas en situación de vulnerabilidad, pero también a generar un espacio de encuentro comunitario. Según explicaron desde la organización, la idea es compartir el almuerzo, conversar y fortalecer los lazos de solidaridad entre vecinos.

Motochorros. Balearon en Temperley a una mujer que perdió una pierna: podrían ser condenados a 20 años de prisión

Se puede ayudar con alimentos que tengan proteínas, vegetales, pan, servilletas, bolsas de residuos, guantes, vasos, platos y utensilios descartables.

También invitan a los vecinos a dar una mano con tareas previas de cocción y armado del espacio para recibir a los vecinos. "La salida es colectiva", manifestaron.

La Asamblea Vecinal de Temperley nació este año como una necesidad de un grupo de vecinos de "hacer algo frente al ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei".

Una asamblea para organizarse frente al ajuste

La Asamblea Vecinal de Temperley nació este año como una necesidad de un grupo de vecinos de "hacer algo frente al ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei". La Reforma laboral fue la primera situación que convocó a la organización. La estación de trenes de Temperley y la Plaza Espora se convirtieron en los espacios de reunión y asamblea.

Del espacio participan vecinos independientes y algunas agrupaciones como Discas en Lucha, Jubilados Insurgentes y la Coordinadora por lxs Presxs Políticxs, entre otros colectivos sociales y territoriales.

Así se organizaron ruidazos e intervenciones en las calles para enfrentar las distintas iniciativas del Gobierno nacional que buscaron modificar o derogar derechos y leyes, como la Ley de Glaciares o la de Tierras; hicieron intervenciones en la estación Temperley en apoyo a las Madres de Plaza de Mayo y movilizaron frente al femicidio de Noelia Rivero (ocurrido a fines de mayo en Temperley) hacia la comisaria 3ra, por el Ni Una Menos y por la Marcha Federal Universitaria a Congreso.

Marcha por el Ni Una Menos, en junio de este año.

Desde entonces organizaron un festival artístico y solidario en la Plaza Espora y lanzaron la propuesta de ollas populares que se hace el último domingo de cada mes en colaboración con el espacio Humanizar la Calle.

Desde la Asamblea Vecinal de Temperley señalaron que el festival busca “generar un espacio de encuentro, expresión y solidaridad” en un contexto social complejo. Además, informaron que durante toda la jornada se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con personas en situación de vulnerabilidad.

El evento será en la Plaza Espora, lugar donde la asamblea se reúne habitualmente todos los miércoles. La actividad será abierta y gratuita para toda la comunidad.