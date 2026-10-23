Temperley: noche de folklore y canciones de autor en el Centro Cultural Roberto Arlt

La música independiente tendrá una nueva cita este viernes en el Centro Cultural Roberto Arlt de Temperley, donde se realizará el ciclo "Cantos Vecinos", desde las 20.
"Será una noche de encuentro alrededor de la canción de nuestro barrio, las melodías y poesías que brotan de las mismas cuadras que caminamos", destacaron desde el espacio cultural ubicado en Eva Perón 675.
La propuesta combinará canciones de autor y folklore con presentaciones de músicos y proyectos de la región. La grilla estará integrada por Juanma Lopez Cano junto a Sofía Medina, Mateo Saralegui, Ine Crespo con Seba Dorso y Shaguaratto.
Sobre los músicos de esta noche en Temperley
- Mateo Saralegui es guitarrista, cantante y compositor. Su música y la de sus diferentes proyectos se caracteriza por una sonoridad folclórica, arraigada en las tradiciones argentinas y latinoamericanas, que tienden a fusionarse con otros lenguajes musicales, como el jazz, la música clásica y músicas de otras partes del mundo.
- Juanma Lopez Cano y Sofía Medina, por su parte, se unen por el puro gozo de cantar juntes, para interpretar canciones propias y de otros artistas latinoamericanos. Rondando el folklore y la canción rioplatense, juegan con arreglos a dos voces que se unen con la guitarra y el bombo legüero.
- Ine Crespo y Seba Dorso abrazan el folklore argentino con una mirada íntima y profunda, construyendo paisajes sonoros que viajan desde la raíz hasta lo contemporáneo. Su propuesta se distingue por la riqueza de sus arreglos vocales y la diversidad tímbrica que logran a partir de la combinación de sus instrumentos, creando climas expresivos únicos en cada canción.
- El grupo Shaguaratto, por su parte, lleva adelante música argentina contemporánea. Shaguaratto es un vocablo perteneciente a una jerga familiar de inmigrantes. Significa "desprolijo", "desordenado". Pero también designa una música que combina cuatro timbres: piano, cello, guitarra y bandoneón. Cuatro timbres, tres músicos. Combinan distintas vertientes y tradiciones musicales, no pertenecen a ningún estilo determinado, son la búsqueda de un lenguaje personal, tanto en la composición como en la interpretación.
El acceso será mediante un bono contribución sugerido de $7.000, aunque el aporte no será excluyente. Quienes quieran colaborar podrán hacerlo a través del alias cantosvecinos.
Además, durante la noche habrá comida y bebida disponibles en el lugar.