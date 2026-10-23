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23 de octubre de 2026
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Temperley: noche de folklore y canciones de autor en el Centro Cultural Roberto Arlt

El ciclo Cantos Vecinos reunirá este viernes a cuatro propuestas musicales en el centro cultural de Temperley, con entrada a colaboración.

Temperley: noche de folklore y canciones de autor en el Centro Cultural Arlt.

Temperley: noche de folklore y canciones de autor en el Centro Cultural Arlt.

"Será una noche de encuentro alrededor de la canción de nuestro barrio, las melodías y poesías que brotan de las mismas cuadras que caminamos", destacaron desde el espacio cultural ubicado en Eva Perón 675.

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La propuesta combinará canciones de autor y folklore con presentaciones de músicos y proyectos de la región. La grilla estará integrada por Juanma Lopez Cano junto a Sofía Medina, Mateo Saralegui, Ine Crespo con Seba Dorso y Shaguaratto.

Sobre los músicos de esta noche en Temperley

  • Mateo Saralegui es guitarrista, cantante y compositor. Su música y la de sus diferentes proyectos se caracteriza por una sonoridad folclórica, arraigada en las tradiciones argentinas y latinoamericanas, que tienden a fusionarse con otros lenguajes musicales, como el jazz, la música clásica y músicas de otras partes del mundo.
  • Juanma Lopez Cano y Sofía Medina, por su parte, se unen por el puro gozo de cantar juntes, para interpretar canciones propias y de otros artistas latinoamericanos. Rondando el folklore y la canción rioplatense, juegan con arreglos a dos voces que se unen con la guitarra y el bombo legüero.
  • Ine Crespo y Seba Dorso abrazan el folklore argentino con una mirada íntima y profunda, construyendo paisajes sonoros que viajan desde la raíz hasta lo contemporáneo. Su propuesta se distingue por la riqueza de sus arreglos vocales y la diversidad tímbrica que logran a partir de la combinación de sus instrumentos, creando climas expresivos únicos en cada canción.
  • El grupo Shaguaratto, por su parte, lleva adelante música argentina contemporánea. Shaguaratto es un vocablo perteneciente a una jerga familiar de inmigrantes. Significa "desprolijo", "desordenado". Pero también designa una música que combina cuatro timbres: piano, cello, guitarra y bandoneón. Cuatro timbres, tres músicos. Combinan distintas vertientes y tradiciones musicales, no pertenecen a ningún estilo determinado, son la búsqueda de un lenguaje personal, tanto en la composición como en la interpretación.

El acceso será mediante un bono contribución sugerido de $7.000, aunque el aporte no será excluyente. Quienes quieran colaborar podrán hacerlo a través del alias cantosvecinos.

Además, durante la noche habrá comida y bebida disponibles en el lugar.

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