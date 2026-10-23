Correcaminata, feria de emprendedores y memoria en el Parque Caaguazú

El barrio de San José , se prepara para la segunda edición de la correcaminata del CPII Nº1 "Memoria de San José". La actividad se realizará el sábado, a partir de las 10, en el Parque Caaguazú , y convoca a familias, vecinos y emprendedores de la zona.

La participación será gratuita y quienes se sumen recibirán una botella de agua, un refrigerio, una barrita de cereal y una fruta. También habrá premios para los participantes que lleguen a la meta, con reconocimientos que incluirán copas, medallas, diplomas, plantines y kits de semillas, entre otros obsequios, quien llegue primero ganará una cena para dos.

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En caso de lluvia, la jornada se suspenderá y se trasladará al sábado 31 de octubre, en el mismo horario. La iniciativa es organizada por el Centro de Promoción Integral de la Infancia I (CPII), un espacio municipal gratuito que brinda apoyo escolar, refuerzo alimentario, talleres y actividades recreativas para niños y niñas. La propuesta busca promover la actividad física y fortalecer los vínculos entre la institución y el barrio.

"Esta correcaminata surgió de la idea de organizar una jornada recreativa y comunitaria para el barrio de San José", explicó Claudia Rabazza , directora del CPII 1. Además destacó que será la segunda edición y que en la primera, que se realizó el año pasado, participaron más de 250 personas.

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Una jornada con deporte, feria y actividades para la comunidad

El recorrido será de 2,5 kilómetros alrededor del parque, ubicado en Caaguazú 981, y estará abierto para quienes quieran acercarse a correr o caminar, sin necesidad de contar con experiencia previa. La inscripción será en el lugar el mismo día de la actividad.

Uno de los atractivos de la jornada será la feria de emprendedores, que en esta edición supera los 50 puestos. También habrá stands de las distintas instituciones con las que articula el CPII, entre ellas escuelas, jardines, clubes de barrio, unidades sanitarias, grupos scout, institutos de formación docente y organismos vinculados con los derechos humanos y el ambiente.

"Todo esto va a ser una jornada donde entramamos saberes, experiencias y compartimos una hermosa jornada”, señaló Rabazza, quien remarcó la importancia del trabajo conjunto entre las organizaciones que forman parte de la comunidad.

El cronograma también incluirá espectáculos de payasos y malabaristas, una entrada en calor a cargo de un profesor de educación física y actividades recreativas para las familias. También tienen su mascota, el año pasado fue un capibara y en esta edición será el Hombre Araña.

En la primera edición participaron más de 250 personas.

Por qué se llama “Memoria de San José”

Habrá una propuesta vinculada con la memoria, la directora anticipó que estará la hija de Norma Pla, María Cristina Plá, que va a contar sobre su mamá, la subsecretaría de Derechos Humanos y un excombatiente de la Guerra de Malvinas.

Es uno de los ejes centrales del trabajo que desarrolla la institución durante todo el año sobre la memoria, verdad y justicia, y derechos humanos. Entre sus iniciativas se encuentran un árbol de la memoria, jornadas de plantación y actividades realizadas junto con las familias.

Además, las cuatro aulas del CPII llevan los nombres de vecinos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. La correcaminata forma parte de un proyecto más amplio para reconstruir la historia local. Según adelantó Rabazza, en diciembre está previsto realizar un recorrido histórico con murales que le permitan a quienes circulen por el barrio conocer más sobre su pasado. Según explicó, la propuesta busca reivindicar la memoria de esta barriada popular de Lomas de Zamora, ubicada en una zona que comparte límites con los partidos de Lanús, Quilmes y Almirante Brown.