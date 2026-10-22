Fede Bal reveló detalles de su vida sexual con Evelyn Botto: "Mañana y noche"

Durante el primero programa de "Banquete" que transmite la señal de streaming Olga estuvieron como invitados Fede Bal junto a su actual novia Evelyn Botto donde confesaron, entre otros temas, su frecuencia sexual, lo que sorprendió a las otras parejas invitadas en el episodio.

Banquete, es una serie de videos de Olga que reúne a tres parejas frente a cámara y en el inicio del ciclo estuvieron haciendo sus confesiones íntimas junto a algunos momentos divertidos, Fede Bal y Evelyn Botto , Pedro Alfonso y Paula Chaves , y Tomás Rebord junto a Agustina Leunda , más conocida como Sugus.

Todos se sentaron a la mesa para hablar sin filtro sobre convivencia, intimidad y los roces cotidianos de lo que sucede en los entretelones de la vida en pareja.

La charla entre las parejas con distintos tiempos de convivencia se encendió rápido cuando el hijo de Carmen Barbieri dijo sin que nadie le pregunte que él y Eve hacen el amor a diario. Lo que generó risas generalizadas.

Por eso, al sacar el tema, el conductor de Resto del Mundo insistió y continuó con el relato de su vida íntima y suxual: “Lo hacemos a diario, a la mañana y a la noche. Alguien tenía que decirlo”.

La reacción no se hizo esperar ya que Sugus apenas pudo articular un “¿Qué?”, mientras Rebord intentaba frenar la situación: “Pará de joder”. Pero, Evelyn Botto no solo afirmó lo que dijo su novio, sino que aportó: "Porque yo insisto, eh. Todo mío".

Las otras parejas descreídas del cuento comenzaron a realizar distintas preguntas. Chaves dijo: “Mañana y noche es mentira”, mientras Rebord confesó sin vueltas: “Yo jamás cog... todos los días con nadie en mi vida”. En tanto el marido de Paula, intentó explicar la situación con humor: “Igual vienen para acá, es como usted está aquí, pero ya vienen para este lado”, sugiriendo que con el tiempo la intensidad inevitablemente baja.

Para seguir la conversación apelaron al humor y fue cuando Alfonso preguntó: "¿Con el cuadro de Carmen ahí encima? Qué horrible, boludo". La panelista de Otro día Perdido explicó que junto a su mesita de luz hay una foto familiar, y Rebord no dejó pasar la oportunidad: "Es una foto solo de Carmen al lado de tu cabeza".

Ante ese dato, Fede Bal contó que su casa todavía conserva "rasgos de soltero" y que Evelyn Botto tiene que ir con "una bandera" decidiendo qué se va. "Como una foto de tu padre al lado de la cama, es un rasgo de soltería", sentenció Rebord irónico.