Presentan en Lomas un libro sobre duelo perinatal en una cafetería inclusiva

La oportunidad de conocer la historia del libro Ema en el marco de un lugar inclusivo de Lomas será posible este viernes a las 17.30 con entrada libre y gratuita. Ema es la historia que acompaña a las infancias, adolescencias y familias en duelo que ha sido declarada de interés cultural por el Congreso de la Nación.
La cita es en la cafetería inclusiva de Lomas, Mundo Petra ubicada en Catalina Rodríguez 603. Allí va a estar presente la autora del libro, Alejandra Parrotta.
Ema cuenta con el apoyo de Fundación Aikén que brinda acompañamiento a las infancias, adolescencias y familias en duelo; como también de Fundación IPA (Ideas Paliativas en Acción) y se trata de una historia que ha recibido muchos reconocimientos.
Una presentación en Lomas con invitadas especiales
Además de la autora del libro se va a presentar en la cafetería inclusiva la lomense Ivanna Dehollainz, quien escribió el prólogo del libro.
Ivanna es licenciada en Psicología, mamá de Tomás en este plano y de Abril, de quien materna su recuerdo. Además, es especialista en Psicología clínica con orientación en perinatal y se desempeña en diferentes ámbitos ligados a lo perinatal en Lomas de Zamora. También es activista por los derechos de las personas con Trisomía 18 y los de su familia.
En tanto, la autora de Ema, Parrotta, es licenciada en Trabajo Social, se desempeña desde el año 2000 en la intervención con infancias y adolescencias en instituciones privadas y públicas. Es co-autora del libro junto a Gabriel Cortina que es ilustrador.
De qué trata el libro Ema
“Ema” es un cuento que acompaña con delicadeza el duelo perinatal y neonatal, ayudando a poner palabras donde muchas veces solo hay silencio. Para Dehollainz que perdió a su hija Abril a muy poco de haber nacido, escribió en el prólogo del libro Ema que "el vínculo de amor hacia un hermano o hermana no comienza al nacer ni se acaba con su muerte".
Ema justamente trata lo que sucede ante la pérdida de un hermano a poco de nacer. "Cuando una familia transita la dolorosa situación de la muerte de un hijo/a durante la gestación, el parto o luego de nacer y hay otros/as hijos/as, el entorno escolar, social, familiar y profesional no siempre cuenta con herramientas para acompañar a ese hermano/a que también sufre; pasando a ser, lamentablemente, 'dolientes olvidados' de acuerdo a algunos autores", expresó la lomense sobre un momento que transitan muchas familias.
Todas las infancias, niñeces y adolescencias deben ser alojadas ante el duelo gestacional y perinatal; validando el amor y dolor de un hermano/a para que no lo transiten en silencio y soledad. Así nace Ema, un cuento amorosamente gestado que útil para docentes, familias contemporáneas, personal de la salud materno paterno infantil y todo aquel que desee acompañar saludablemente, desde la idoneidad, calidez, respeto y empatía, las experiencias de vida de niños y niñas a través de una historia tan emotiva como real.
"Porque para un niño y niña, el trato amoroso y comprensivo que reciba es tan importante y duradero como los recuerdos generados", aseguró la psicóloga Dehollainz, quien añadió que ha sido "un honor haber sido invitada a realizar los comentarios en la contraportada del cuento".
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