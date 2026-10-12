Llega al Hospital Gandulfo de Lomas la quinta jornada sobre duelo perinatal y gestacional

Se podrá participar de todas las charlas de forma libre y gratuita. Hay que inscribirse previamente.

Habrá distintos stand durante la jornada de este miércoles en el horario de 9 a 13.

Se viene la quinta jornada sobre duelo perinatal y gestacional en el Hospital Gandulfo de Lomas que reúne trabajadores de la salud, profesionales y familias.

Siempre con el enfoque en la temática de sensibilización ante una pérdida de un bebé que no llega a término o que se descubre que padece alguna patología es que se desarrollará este miércoles en el Hospital Gandulfo de Lomas , la quinta jornada sobre duelo perinatal y gestacional.

Con el objetivo de concientizar y visibilizar sobre la temática para las familias que pasan o pasaron ese tipo de proceso es que todos los años se activa esta jornada interdisciplinaria e integral que se desarrollará en Cevallos 21 (Auditorio Néstor Kirchner) del Gandulfo. Allí, habrá trabajadores de la salud y profesionales especialistas que tratarán de brindar herramientas para enfrentar ese duelo.

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El encuentro contará de 9 a 13 con varias actividades, charlas, de distintos espacios y profesionales que participarán de esta quinta jornada.

Los que participen de la jornada de este miércoles van a recibir herramientas por parte de los profesionales de la salud no sólo para las familias, también para los médicos que deben dar una noticia tan dolorosa.

Los que se acerquen se van a encontrar con la posibilidad de recorrer los stand del Servicio de Enfermería de Maternidad con la presentación del rincón de las Mariposas Azules, que es un símbolo que recuerda a esas vidas que se fueron o no pudieron ser. También estará, como en cada año, el equipo de Red Saudade (Red Argentina de Fotógrafos de Duelo Gestacional y Perinatal) con su muestra fotográfica y un espacio para el cuento Ema de literatura infantil que aborda con delicadeza el duelo perinatal y neonatal desde la perspectiva de un hermanito.

También habrá mucho intercambio profesional en el marco de un cronograma extensivo donde se podrá escuchar, preguntar y participar de forma libre y gratuita.

Parte del cronograma

A partir de las 8.50 de la mañana comenzarán a entregar las acreditaciones a quienes se hayan anotado, previa inscripción online. Lo primero que se va a presentar es una narración referente a la temática de la jornada que brindarán las Cuentacuentos del Gandulfo.

Luego, el equipo de dirección de Maternidad y Salud Perinatal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizará una presentación y desarrollo de la guía para el cuidado y acompañamiento del duelo gestional y perinatal.

El doctor Ignacio Asprea del Servicio de Obstetricia del Gandulfo brindará herramientas para la comunicación de noticias inesperadas. El Equipo Técnico de la Dirección de la Maternidad y Salud Perinatal presentará el Teatro foro "No hay latidos".

Otro de los momentos más esperados será lo que desarrollará el área de Salud Mental del Gandulfo sobre "lo que queda en quienes cuidan" que se referirá a las afecciones subjetivas del equipo de salud ante pérdidas y separaciones vinculadas con la gestación y el nacimiento.

Para inscribirse hay que entrar en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FA