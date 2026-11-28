Una de las personas que firmó la denuncia colectiva contra la encargada del Espacio Emergente Cultural Papa Rock , de Santa Marta, denunció haber recibido amenazas telefónicas luego de que el reclamo de músicos independientes por presuntos pagos retenidos se hiciera público.

El episodio quedó asentado en un documento al que accedió La Unión . Allí, la víctima detalló que el jueves 26 de noviembre pasado recibió varias llamadas desde un número desconocido y que, durante una de las comunicaciones, una voz masculina le dirigió una frase intimidatoria: “Fijate, caminá derechito” .

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De acuerdo con la presentación, las llamadas ingresaron entre las 11.45 y las 11.52. La persona logró atender una de ellas a las 11.49 y la comunicación duró 41 segundos. Según su relato, después de escuchar la amenaza cortó y avisó rápidamente a sus compañeros.

La víctima solicitará a las autoridades municipales que el caso sea derivado a una fiscalía de turno para que se investigue el episodio y se pueda identificar al propietario de la línea telefónica desde la que se realizaron las llamadas.

El documento en el que consta el testimonio de la víctima.

Amenazas luego de la denuncia colectiva

El documento también señala que los llamados intimidatorios comenzaron después de que el reclamo colectivo tomara estado público a través de su difusión en este medio y redes sociales.

La persona que denunció la situación forma parte del grupo de músicos y vecinos que impulsó la presentación contra la responsable de Papa Rock, el espacio cultural ubicado en Bruno Tábano 1639.

El reclamo de las bandas en la denuncia colectiva

La denuncia colectiva apunta a la presunta retención de honorarios municipales correspondientes a presentaciones de bandas independientes. Los artistas sostienen que los fondos fueron liquidados, pero que parte de los grupos no recibió el dinero por sus actuaciones.

En el reclamo original, que reúne decenas de firmas, solicitaron la intervención del Municipio para investigar el manejo de los pagos, inspeccionar el establecimiento y establecer mecanismos que permitan que los honorarios lleguen directamente a los artistas.

La presentación también incluía una reserva de derechos ante posibles represalias o amenazas contra quienes participaran del reclamo. Ahora, uno de los firmantes denunció haber recibido llamados intimidatorios y pidió que se investigue su origen.