Piden la renuncia de Pablo Quirno por el error en la estrategia diplomática sobre las Islas Malvinas.

El diputado nacional y jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió la renuncia de Pablo Quirno como canciller del Gobierno de Javier Milei y calificó como un “rotundo fracaso” la estrategia diplomática del Gobierno en torno a las Islas Malvinas.

“La estrategia trazada por Quirno, Santiago Caputo y María Ibarzabal fue un fracaso diplomático”, sostuvo Martínez, tras el fallo del Tribunal del Mar.

ROTUNDO FRACASO - QUIRNO DEBE RENUNCIAR



La estrategia trazada por Quirno, Santiago Caputo y María Ibarzabal fue un fracaso diplomático.



El comunicado del gobierno post fallo del Tribunal del Mar me hizo acordar al "Estamos ganando" de Galtieri.



Milei tiene que retomar el… pic.twitter.com/wZqZRqiVbg — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) November 28, 2026 El legislador opositor también cuestionó la reacción oficial y afirmó: “El comunicado del gobierno post fallo del Tribunal del Mar me hizo acordar al ‘Estamos ganando’ de Galtieri”.

Germán Martínez reclamó que el presidente Javier Milei “tiene que retomar el profesionalismo en un tema estratégico para los intereses nacionales” y agregó: “Menos humo. Más y mejor diplomacia”. “Las Malvinas son argentinas”, cerró el diputado.

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