Luis Ventura recibió buenas noticias tras la descompensación que lo llevó a ser internado de urgencia y, mientras permanece en el Sanatorio La Trinidad de Quilmes, habló sobre su evolución. El periodista contó que los estudios dieron resultados favorables y adelantó que podría regresar a sus actividades en las próximas horas.

El conductor había sufrido un pico de presión cuando se dirigía al aeropuerto de Ezeiza, donde tenía previsto tomar un vuelo rumbo a Miami por los Martín Fierro Latino de este domingo. Desde entonces, permanece bajo atención médica.

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En diálogo con TN Show, Luis Ventura se refirió a los estudios que le realizaron durante su internación y transmitió tranquilidad sobre su estado. “Buenos resultados de electros y ecografías”, comunicó a través de un mensaje de WhatsApp.

Además, fue consultado sobre las versiones que indicaban que permanecería internado, al menos, hasta el lunes. Sin embargo, anticipó que podría recibir el alta antes: “Esta noche o mañana, a la cancha de nuevo”.

El periodista también había contado cuál era su presión arterial cuando ingresó al sanatorio. “Tenía 20-11”, reveló. Durante la noche del viernes, los médicos consiguieron estabilizarla en 11-7.

Cómo se descompensó Luis Ventura antes de viajar

La situación de Ventura también fue comentada por Alicia Pedrelli, productora de Secretos Verdaderos, quien relató en LAM (América) cómo lo había visto durante la grabación del programa del viernes.

Según contó, el periodista llegó antes de lo habitual y ya se lo notaba cansado. “Ya vino cansado, más temprano que nunca, cosa rarísima en Luis. Llegó como media hora antes del horario de citación para la grabación. Estaba bien. Yo lo vi un poco caído, pero él me dijo que estaba cansado”, relató.

Pedrelli también mencionó que Luis Ventura había tenido una reunión por la mañana en el club Victoriano Arenas, en la que intercambió opiniones, y que durante el programa volvió a recibir llamados. En ese momento, le aconsejó que dejara de atender el teléfono.

La productora sostuvo que el ritmo de trabajo del periodista pudo haber influido en la descompensación. Según explicó, cuando llegó a la radio ya lo habían visto mal, aunque inicialmente algunos relacionaron su estado con el viaje y la jornada laboral que había comenzado desde temprano.

Por último, describió la exigente rutina que suele mantener Ventura y aseguró que no tiene horarios regulares para descansar. También destacó su compromiso con las distintas actividades que realiza y su predisposición para cumplir con cada una de ellas.