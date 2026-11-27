Ezequiel Piovi pasó de fundar la banda de cumbia La Champions Liga a jugar la final de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata.

Ezequiel Piovi está a horas de disputar uno de los partidos más importantes de su carrera, pero su recorrido hasta la final de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata esconde una historia poco conocida: durante su etapa juvenil en Vélez, también formó parte de La Champions Liga .

La faceta musical del mediocampista de 34 años volvió a circular en las redes sociales con imágenes de aquella época, en la que se desempeñaba como presentador y animador de la banda de cumbia. El recuerdo se viralizó tras su regreso al fútbol argentino y despertó curiosidad por una etapa que había quedado lejos de los focos.

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En una entrevista con Paso a Paso, de TyC Sports, después del triunfo de Estudiantes ante Instituto por 1-0 en Alta Córdoba, Ezequiel Piov i se refirió a aquella experiencia: “Fue un hobby que surgió en su momento y ya quedó en la historia” .

El proyecto musical nació en el entorno de las divisiones inferiores de Vélez. La iniciativa estuvo vinculada a Hernán Arbuco, quien comenzó a grabar canciones por su cuenta y luego sumó a compañeros del club para darle forma a la banda.

Ezequiel Piovi también tuvo participación en ese recorrido, que incluyó algunos shows, aunque su prioridad terminó siendo el fútbol. Con el paso del tiempo, se alejó de aquella experiencia para enfocarse en su carrera deportiva.

Ezequiel Piovi pasó de fundar la banda de cumbia La Champions Liga a jugar la final de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata.

Pensó en dejar el fútbol y se fue a Italia

El camino del volante no fue sencillo. Tras realizar las inferiores en Vélez, no consiguió debutar en Primera y quedó libre. En ese período también estudió kinesiología y se entrenó junto a un grupo de futbolistas que buscaban una nueva oportunidad.

En 2013 surgió la posibilidad de emigrar a Italia para jugar en el Messina, equipo de la cuarta categoría del fútbol de ese país. Allí disputó tres partidos y sumó otros tres encuentros como suplente durante la temporada 2013/14.

Su paso por Europa duró apenas un año. Según la reconstrucción difundida por la Conmebol Libertadores, la llegada de un entrenador que priorizaba futbolistas italianos terminó condicionando su continuidad. Ezequiel Piovi regresó a la Argentina y llegó a pensar en retirarse, aunque volvió a entrenarse con jugadores libres.

Después pasó por General Lamadrid, Fénix y Almagro, antes de llegar a Arsenal de Sarandí en 2019, donde tuvo su primera experiencia en la Liga Profesional.

Su consagración en Ecuador y el presente en Estudiantes

En 2020, Liga de Quito lo incorporó y allí permaneció durante casi cinco años. En ese período conquistó distintos títulos, entre ellos la Copa Sudamericana 2023, en cuya final el conjunto ecuatoriano venció a Fortaleza por penales.

A comienzos de 2025, Estudiantes apostó por Ezequiel Piovi para reforzar el mediocampo de un equipo que venía de ganar la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones 2024. El futbolista se sumó en el mismo mercado de pases que Cristian Medina, Lucas Alario, Alexis Castro y Santiago Núñez.

Desde entonces, el volante se consolidó como uno de los referentes del plantel platense. Su exentrenador en Almagro, Sebastián Battaglia, destacó su actualidad y el aporte que realiza en el equipo: “Se lo ve muy acoplado, con una muy buena forma como para encarar este tipo de partidos, ya con la experiencia necesaria. Le ha venido muy bien a Estudiantes para tener un mediocampo fuerte”.

Ezequiel Piovi también cuenta con el acompañamiento de su pareja, Macarena Spinetta, con quien lleva más de nueve años de relación. A fines de 2025, ella le dedicó un mensaje tras uno de los títulos del conjunto de La Plata, en el que expresó su orgullo y admiración por el futbolista.