Rodrigo Lussich le respondió a Nico Occhiato en Intrusos por su respuesta a las críticas sobre Somos así , la serie de Luzu TV que puede verse en Disney+. “Coincido en todo”, había dicho el influencer con respecto a los comentarios negativos.

"No soy una persona especializada en cuestiones de diagnóstico, pero es lo que un psicólogo llamaría un pasivo-agresivo", dijo Rodrigo Lussich en su ciclo de América TV al analizar la reacción del creador de Luzu TV.

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El conductor siguió con su descargo contra Nico Occhiato : "Es una persona que cree que no dice nada, pero te la manda. Ese tipo de personas son para tenerles, por lo pronto, cuidado".

El conductor de Intrusos echó más leña al fuego y sumó luego otro ejemplo al análisis: "Así se manejó con Florencia Peña, salvando las distancias. Viene dando varias muestras".

Nico Occhiato respondió a las críticas de Rodrigo Lussich.

Qué había dicho Nico Occhiato

Nico Occhiato sostuvo que su posteo "no fue irónico, fue un agradecimiento real". Según explicó, los comentarios ayudaron a que la serie alcanzara en una semana metas previstas para tres meses.

Mientras que su novia y compañera en sus proyectos, Flor Jazmín Peña sostuvo que el impacto en los programas fue positivo sin importar si las opiniones resultaron favorables o adversas.