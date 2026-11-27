Nicolás Russo explicó la verdadera situación de Marcelino Moreno en Lanús.

El último lunes, Lanús, a través de Nicolás Russo y Alejandro Marón, le realizó una nueva propuesta a Marcelino Moreno para renovar el contrato que se vence el próximo 31 de diciembre. Apenas pasaron las horas, se conoció que de ambas partes quedaron buenas sensaciones, aunque aún no hubo respuesta oficial.

Sobre esta situación habló este viernes el presidente de Lanús, quien comentó cómo está realmente la negociación con el futbolista. "Con Marcelino tuvo una charla y le hicimos una última propuesta. El club hizo un esfuerzo enorme", comentó Nicolás Russo en diálogo con Radio La Red.

Hace unos días, varios medios partidos había afirmado que el mendocino había aceptado la propuesta, que extendía el vínculo hasta fines de 2029. Sin embargo, con el paso de las horas la información se fue enfriando. "Quedó en contestar hoy o este fin de semana. Entiendo que tiene ganas de seguir en Lanús", aclaró el Presidente del club.

En Racing, atentos a la situación de Marcelino Moreno Ante la incertidumbre sobre la renovación de Marcelino Moreno con Lanús, automáticamente comenzaron a aparecer interesados en el atacante de 31 años. Uno de ellos, quizás el más interesado en estos días, es Racing, con quien hay una conexión para nada menor: Agustín Pelletieri, ex futbolista de Lanús y representante del futbolista, tiene un pasado en la Academia, club del que además es hincha.

En medio del tire y afloje entre Lanús y Marcelino Moreno, muchos hinchas del Granate comenzaron a apuntar contra el ex volante central, más aún cuando en los últimos días se filtró una imagen suya en yendo a ver a la Reserva de Racing.

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