En Masterchef Celebrity la noche estuvo dedicada a las abuelas y contó con la participación especial de Virginia Lago , conductora de las tardes de las tardes de Telefe , poseedora de una palabra autorizada para hablar del cariño que hay en los hogares de todo el país.

El jurado conformado por Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki les brindó como consigna a los participantes realizar la especialidad de Virginia Lago en la cocina: los canelones.

El desafío de los canelones de Virginia Lago para encontrar el verdadero sabor de la cocina de abuela hizo que el jurado de Masterchef Celebrity constituya una definición con mucho suspenso.

Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki degustaron los canelones de las fuentes hechas por Luck Ra, Campi, Pablo Migliore, Edith Hermida, Grego Rossello, Nazareno Casero, la Negra Vernaci, Karina Mazzocco y la China Ansa.

Luck Ra, Campi y Pablo Migliore fueron los primeros a los que llamó el jurado. Maru Botana amagó con darle el delantal gris al músico pero finalmente lo invitó a subir al balcón. El humorista y el exfutbolista no corrieron con la misma suerte y tendrán que cocinar en la noche de última chance.

Nazareno Casero, Grego Rosello y Edith Hermano también obtuvieron sus respectivos delantales grises. La China Ansa, la Negra Vernaci y Karina Mazzocco, hacedoras de los mejores canelones de la noche, lograron subir al balcón.