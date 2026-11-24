Reto general en MasterChef Celebrity.

En MasterChef Celebrity, en Telefe, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana se llevaron una sorpresa negativa en la noche de última chance por el pésimo nivel de los participantes, en los platos que les cocinaron a las chicas del grupo Chapeaux.

Los que mejor cocinaron fueron Mike Amigorena, la Negra Vernaci y Pablo Migliore, pero antes de revelar la decisión de quién se salvaba del delantal negro y presentarse en la noche decisiva, Germán Martitegui les hizo saber de su decepción a ellos 3 y al resto de los competidores.

“Creemos que bajaron el rendimiento para volver a subir en algún momento. No estamos complacidos”, les dijo el jurado a los participantes, generando su lamento inmediato en una noche donde el pollo fue el ingrediente principal.

Mike Amigorena, el único salvado de MasterChef Celebrity Luego de coincidir con Damián Betular en que “dieron un paso de tigre para tomar impulso”, Germán Martitegui reveló que el único plato que estaba logrado, y que por lo tanto se salvaba de la gala de eliminación, era el de Mike Amigorena.

El actor logró salvarse en una noche de última chance por primera vez gracias a su plato de pollo al champiñón con cous cous y salsa de vino blanco, puerro, acelga y cebolla. “Estoy re contento. Llegar a la gala de eliminación y no estar con el delantal negro…”, expresó el actor sobre el alivio que sintió después de tanto trabajo en la cocina.

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