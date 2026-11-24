Fue docente y administrador del colegio en Lomas de Zamora.

La comunidad Corazonista comunicó el fallecimiento del Hermano Guillermo Kranewitter. Fue docente en el Colegio Sagrado Corazón de Lomas de Zamora en 1966 y luego se desempeñó como administrador durante 1990 y 1991. Y lo recordaron como un hombre "afable, risueño, fraterno y sencillo".

Según detalló la institución el hecho ocurrió en la madrugada del jueves 19, tras difundir la noticia, distintos exalumnos se acercaron a las redes sociales para compartir recuerdos de sus años en el colegio .

Piero recordó especialmente sus clases y los momen tos compartidos durante el recreo. "Solo tengo recuerdos desde mi clase y los recreos, el rosario luego del mediodía, las caminatas en la clase y la puntería con el borrador del pizarrón qué está hecho de vueltas de sotanas", contó en diálogo con La Unión .

Otro exalumno que actualmente tiene 71 años, lo tuvo como docente cuando cursaba 6º grado compartió algunos recuerdos de aquella época: "Pensá que yo tenía unos 12 años y en aquellos tiempos no éramos tan sueltos como en estas épocas. Recuerdo que sí era una buena persona".

Con el paso de los años, una de las imágenes que permaneció en su memoria fue la de Guillermo fuera del ámbito estrictamente escolar: "Me viene a la mente verlo jugar con el hábito levantado, jugar al fútbol".

Fue docente en el colegio de Lomas en 1966 y luego administrador durante 1990 y 1991.

Un vida dedicada a la comunidad

Guillermo nació en 1936 y pasó casi 74 años de su vida consagrado como Hermano del Sagrado Corazón. Su recorrido dentro de la comunidad lo llevó por otras instituciones en el Colegio Sagrado Corazón de Villa General Belgrano, en Córdoba, comenzó su tarea como maestro en 1972 y posteriormente fue director durante diez años consecutivos, entre 1977 y 1986.

Los recuerdos publicados por otros exalumnos también reflejan el cariño que despertó entre quienes compartieron con él su etapa escolar. "Guardo un lindo recuerdo del Hno. Guillermo", escribió Raquel.

También hubo quienes destacaron especialmente su vínculo con los chicos, Isabel lo recordó con cariño y aseguró que sus hijos "siempre querían estar más en colegio que en casa por sus buenas enseñanzas".

Pasó casi 74 años de su vida consagrado como Hermano del Sagrado Corazón.

Su paso por Lomas de Zamora, Córdoba y otros lugares

La comunidad Corazonista lo despidió con una oración y pidió: "Guardemos con gratitud su recuerdo y elevemos a Dios nuestra oración por él. Que el Corazón misericordioso de Jesús, al que consagró su existencia, lo reciba en el cielo y lo conduzca a la plenitud de la Vida. Descanse en paz".

Además, en diferentes comentarios de Facebook lo despidieron con cariño: "Bonitos recuerdos suyos de mi etapa como alumno del Sagrado Corazón", "Guardo un lindo recuerdo del Hno Guillermo. QEPD Abrazo a la comunidad corazonista".