Un interno de la Unidad Penal N°40 de Lomas de Zamora quedó imputado por enviar mensajes con fuertes amenazas a la jueza que intervenía en su causa y al hijo de ella. Allanaron su celda y le quitaron los celulares que usaba.

Todo comenzó cuando la titular de un Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Morón denunció haber recibido mensajes intimidatorios por WhatsApp. Las amenazas iban dirigidas a ella y a su hijo.

Oportunidad. Están privados de su libertad en la Unidad 40 de Lomas y presentaron su primer libro

Acto. Otermín participó del encuentro por los 40 años de la Unidad Académica Villa Urbana

Tras la denuncia, tomaron intervención detectives de la DDI Morón, junto al Gabinete de Medios Tecnológicos. Mediante tareas de inteligencia, análisis de tráfico telefónico, impacto de antenas y escuchas telefónicas, determinaron que los mensajes provenían desde la Unidad Penal N°40, ubicada en el barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora .

Los detectives determinaron que el responsable de las amenazas era un preso que se encontraba alojado en una celda de la mencionada unidad carcelaria. Tras identificarlo, la Justicia avaló una orden de allanamiento, registro y secuestro.

Elementos incautados en el allanamiento en la Unidad 40 de Lomas.

Efectivos de la DDI Morón se dirigieron a la celda del interno y allanaron la misma. Durante le requisa en la cárcel de Lomas, encontraron dos teléfonos celulares y varios chips que serían compatibles con las maniobras denunciadas por la jueza.

La investigación determinó que el recluso enviaba amenazas precisamente a la jueza que llevaba adelante su proceso penal en la Justicia de Morón, según informaron fuentes judiciales.

El acusado fue notificado de la causa por amenazas y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Morón. El Ministerio Público Fiscal avaló el operativo y ordenó el secuestro de los elementos encontrados en la celda.