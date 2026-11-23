Uno de los objetivos del Municipio es seguir fortaleciendo la atención de los animales en los barrios de Lomas de Zamora . La próxima semana habrá una jornada de castraciones gratuitas en Albertina .

El próximo martes 24 de noviembre, de 10 a 12, entregarán turnos para castraciones en el CGM Albertina (Bayona 70) y en el Polo Cultural Evita (Atenas y Montiel) . Los vecinos tendrán que acercarse con el DNI (no hay que llevar al animal) y ahí les darán un número para la jornada de castración que se realizará el miércoles 25.

Estas intervenciones quirúrgicas brindan muchos beneficios como el aumento de la esperanza de vida, la prevención de enfermedades (tumores, infecciones, cáncer y quistes), evita la sobrepoblación y las conductas peligrosas como peleas y fugas.

En octubre, el Municipio de Lomas hizo más de 1.600 castraciones gratuitas junto con 1.147 atenciones clínicas, 2.047 vacunas aplicadas, 1.511 desparasitaciones y 132 cirugías especiales . En los barrios desplegaron 14 operativos y también hay 7 animales que tienen un nuevo hogar gracias al Programa de Adopción Consciente .

El Hospital de Animales tiene un vehículo con quirófano, consultorios, camilla y bachas.

Para fortalecer la atención veterinaria, el Hospital de Animales incorporó un vehículo con quirófano, consultorios, camilla y bachas. "Vecinas y vecinos nos venían planteando la necesidad de que los animales sean atendidos en sus barrios. Hoy, eso es una realidad ya que contamos con un trailer completamente equipado y con capacidad para realizar dos cirugías en simultáneo, además de los servicios de vacunación y desparasitación", destacaron.

Los turnos para castraciones se pueden reservar los viernes, a las 13, por la web del Municipio. También se pueden sacar por ventanilla en el Hospital de Animales de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados y domingos, de 9 a 12. Además, se dan turnos en los operativos barriales.

Lomas: permiten el traslado de animales en colectivos

Los vecinos de Lomas de Zamora ya pueden viajar con sus perros y gatos en las líneas de colectivos municipales para llevarlos al Hospital de Animales y acceder a atención veterinaria gratuita. La medida del Municipio busca facilitar los traslados y promover el acceso a la salud, la protección y los cuidados.

Cuando un animal necesita atención, el traslado puede convertirse en una dificultad para las personas que no tienen vehículo propio. Sancionada por el Concejo Deliberante, la ordenanza Nº19.669 permite el traslado de animales domésticos en todas las líneas de colectivos locales (del 500 en adelante) que llegan de forma directa o mediante combinación al Hospital de Animales ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre 1100.

Los viajes con perros y gatos en colectivo están permitido únicamente cuando tengan como destino o punto de partida el Hospital de Animales. Cada pasajero mayor de edad puede transportar 1 animal de hasta 12 kilos como máximo dentro de un dispositivo cerrado, seguro y ventilado que cumpla con condiciones adecuadas de higiene y salubridad. El traslado no tendrá un costo adicional pero estará sujeto a que el colectivo tenga el espacio suficiente para un viaje seguro que no afecte la circulación ni la comodidad de los pasajeros.