miércoles 23 de septiembre de 2026
Escribinos
23 de septiembre de 2026
Nueva medida.

Lomas: habilitan el traslado de animales en los colectivos municipales

Los vecinos pueden viajar con sus perros y gatos hasta el Hospital de Animales para acceder a atención veterinaria gratuita.

Una medida para facilitar los traslados en Lomas y promover el cuidado de los animales.

Una medida para facilitar los traslados en Lomas y promover el cuidado de los animales.

Cuando un animal necesita atención veterinaria, el traslado puede convertirse en una dificultad para las personas que no tienen vehículo propio. Sancionada por el Concejo Deliberante, la ordenanza Nº19.669 permite el traslado de animales domésticos en todas las líneas de colectivos locales (del 500 en adelante) que llegan de forma directa o mediante combinación al Hospital de Animales ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre 1100.

Lee además
En Lomas priorizan el cuidado y la atención integral de los animales.
Programa del Municipio.

Adopción responsable: más de 400 animales encontraron familia
Logo de Rescatando Huellas, el videojuego educativo creado por estudiantes de la UNLZ
Innovador.

Estudiantes de la UNLZ crearon un videojuego para concientizar sobre la extinción de animales

El traslado con animales no tendrá un costo adicional pero estará sujeto a que el colectivo tenga el espacio suficiente para un viaje seguro que no afecte la circulación ni la comodidad de los pasajeros.

Qué servicios brindan en el Hospital de Animales

El Hospital de Animales del Municipio funciona de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 12. Los servicios de vacunación antirrábica y desparasitación son por orden de llegada. Por su parte, la atención clínica veterinaria se brinda de lunes a viernes, a partir de las 7.30, por orden de llegada.

Mientras que los turnos para castraciones se pueden reservar los viernes, a las 13, por la página web del Municipio. También se pueden sacar por ventanilla en el Hospital de Animales y en los operativos que organiza el Municipio en los distintos barrios.

Temas
Seguí leyendo

Adopción responsable: más de 400 animales encontraron familia

Estudiantes de la UNLZ crearon un videojuego para concientizar sobre la extinción de animales

Con una cena y karaoke, juntan fondos para ayudar a los animales de un refugio

El recuerdo de Lato, el rapero de Fiorito asesinado hace cuatro años en una emboscada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
María Laura es de Lomas y decidió llevar el sabor de las empanadas a Mallorca.
De turista a emprendedora.

Se fue de vacaciones a Mallorca y se quedó para abrir un local con sabor argento

Las más leídas

Te Puede Interesar

Franco Benítez extendió su vínculo con Temperley.
Renovación.

Temperley se movió rápido y extendió el contrato de Franco Benítez