Lomas: habilitan el traslado de animales en los colectivos municipales

Una medida para facilitar los traslados en Lomas y promover el cuidado de los animales.

Los vecinos de Lomas de Zamora ya pueden viajar con sus perros y gatos en las líneas de colectivos municipales para llevarlos al Hospital de Animales y acceder a atención veterinaria gratuita . La medida del Municipio busca facilitar los traslados y promover el acceso a la salud, la protección y los cuidados .

Cuando un animal necesita atención veterinaria, el traslado puede convertirse en una dificultad para las personas que no tienen vehículo propio. Sancionada por el Concejo Deliberante , la ordenanza Nº19.669 permite el traslado de animales domésticos en todas las líneas de colectivos locales (del 500 en adelante) que llegan de forma directa o mediante combinación al Hospital de Animales ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre 1100 .

Los viajes con perros y gatos en colectivo está permitido únicamente cuando tenga como destino o punto de partida el Hospital de Animales. Cada pasajero mayor de edad puede transportar 1 animal de hasta 12 kilos como máximo dentro de un dispositivo cerrado, seguro y ventilado que cumpla con condiciones adecuadas de higiene y salubridad .

El traslado con animales no tendrá un costo adicional pero estará sujeto a que el colectivo tenga el espacio suficiente para un viaje seguro que no afecte la circulación ni la comodidad de los pasajeros.

Qué servicios brindan en el Hospital de Animales

El Hospital de Animales del Municipio funciona de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 12. Los servicios de vacunación antirrábica y desparasitación son por orden de llegada. Por su parte, la atención clínica veterinaria se brinda de lunes a viernes, a partir de las 7.30, por orden de llegada.

Mientras que los turnos para castraciones se pueden reservar los viernes, a las 13, por la página web del Municipio. También se pueden sacar por ventanilla en el Hospital de Animales y en los operativos que organiza el Municipio en los distintos barrios.