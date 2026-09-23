Tiene 75 años, se perdió en Temperley y no lo vieron más: desesperada búsqueda

Juan Carlos Pessola tiene de 75 años y lleva cuatro días desaparecido. Fue visto por última vez en la localidad de Temperley cuando bajó de un colectivo. Su familia lo busca con desesperación.

El sábado 19 de septiembre, el hombre salió desde Beccar , partido de San Isidro , con destino a Florencio Varela . Se sabe que durante el viaje pasó por Temperley y que tomó un colectivo de la línea 338 , pero el chofer lo hizo bajar el domingo a la madrugada porque no tenía saldo en la tarjeta SUBE.

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Desde entonces, no se sabe hacia dónde fue Juan Carlos. Sus familiares no tienen manera de comunicarse con él y cada día que pasa crece la angustia y la incertidumbre sobre su paradero. Desde su entorno empezaron a compartir su foto en grupos de vecinos de Lomas de Zamora , esperando que algún vecino lo reconozca y lo retenga.

Juan Carlos mide 1,70 metros, es de contextura física delgada, tez trigueña, bigotes y cabello con rulos y canas. Además, presenta faltantes de piezas dentarias y tiene varias cicatrices en los brazos, la espalda y en su pierna derecha.

La última vez que lo vieron, el hombre vestía un pulóver claro, campera negra, pantalón negro y zapatillas blancas. Además, consigo llevaba un carro de compras y una bolsa negra.

Su familia difundió su foto en grupos de vecinos de Lomas.

Por cualquier información que permita encontrar a Juan Carlos, comunicarse a los números 11-2237-5730 o 11-3083-2188. También se pueden aportar datos a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas al 0221-429-3015 o enviar un correo electrónico [email protected].

La desaparición de Juan Carlos está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°4 Descentralizada de Florencio Varela, del Departamento Judicial Quilmes.