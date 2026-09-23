miércoles 23 de septiembre de 2026
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23 de septiembre de 2026
Es el amor.

Viviana Canosa confirmó su romance con un exfutbolista de la Selección Argentina

Viviana Canosa contó al aire que tendrá una cita con un exfutbolista de la Selección Argentina que intenta conquistarla desde hace años.

Viviana Canosa habló de todo.&nbsp;

Viviana Canosa habló de todo. 

Viviana Canosa tomó la palabra para hablar sobre su presente sentimental y sorprendió al referirse a su vínculo con un exfutbolista con pasado en la Selección Argentina. De todos modos, la periodista optó por el momento en mantener en secreto su identidad.

“Me escribió el jugador de fútbol”, le contó a sus compañeros de El Bulo de Viviana, en Carnaval Stream, aunque en realidad se trata de un jugador futbolista ya retirado.

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Viviana Canosa confirmó cuándo será el encuentro

Viviana Canosa contó más detalles de este romance: “Voy a leer textual lo que pasó porque le dije que la semana que viene lo veo, ya está”. Mientras buscaba en su celular, sumó: “Hace siete años que me está...”.

“No sé por qué lo agendé así, le puse el país en el que vive”, dijo Viviana Canosa y aclaró que su enamorado no vive en Argentina, pero explicó: “Va y viene”.

Ya con el teléfono en la mano, habló de la charla que tuvo con el exfutbolista. “De la nada me dice ‘Pasaron 17 días’, le dije ‘Ay, qué lindo que sos, la semana que viene’”. Se van a ver y remarcó el motivo: “Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más”.

Viviana Canosa tuvo otras aficiones.
Viviana Canosa tuvo otras aficiones.

Sobre los planes que tenía para el encuentro romántico, Viviana Canosa aclaró: “Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó, una cena, una comida rica y nada más”.

“Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera”, sentenció la periodista sin revelar el nombre de su enamorada.

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