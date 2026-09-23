Javier Milei reafirmó el reclamo por Malvinas con críticas a la ONU: "Es una organización inútil"

Javier Milei: “Malvinas no es una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido".

Durante su exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei, reafirmó el reclamo argentino por Malvinas y reclamó que existan consecuencias para las empresas que desarrollan actividades en las Islas. Además, criticó duramente a la ONU por su actuación frente a la disputa de soberanía con el Reino Unido.

En su discurso, el mandatario volvió a defender la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes. Y sostuvo además que la cuestión constituye una causa nacional para el Gobierno.

El planteo de Milei ante la ONU “Malvinas no es una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, este organismo debería tomar nota de las resoluciones. Nosotros elegimos una defensa pacífica y efectiva. Al Reino Unido lo llamamos una vez más a dialogar para encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales”, afirmó el Presidente durante su exposición.

Y agregó: "No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actúe, vamos a tomar cartas en el asunto". Y aprovechó ese momento para poner en duda su utilidad como organismo internacional: “Es una organización inútil, disfrazada de burócratas”.

El Presidente también señaló que, para la administración nacional, Malvinas constituye una “causa nacional” y ratificó la defensa del reclamo territorial argentino. En otro tramo de la exposición, apuntó contra las empresas que operan en las Islas y pidió que su actividad tenga consecuencias. El planteo fue formulado ante la Asamblea General de la ONU, en el marco de la intervención argentina.

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