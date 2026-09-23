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23 de septiembre de 2026
Internacional.

Javier Milei reafirmó el reclamo por Malvinas con críticas a la ONU: "Es una organización inútil"

Malvinas ocupó un lugar central en el discurso de Milei ante la Asamble General de la ONU. Reclamó consecuencias para las empresas que operan en las Islas.

Javier Milei: “Malvinas no es una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido.

Javier Milei: “Malvinas no es una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido".

Durante su exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei, reafirmó el reclamo argentino por Malvinas y reclamó que existan consecuencias para las empresas que desarrollan actividades en las Islas. Además, criticó duramente a la ONU por su actuación frente a la disputa de soberanía con el Reino Unido.

En su discurso, el mandatario volvió a defender la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes. Y sostuvo además que la cuestión constituye una causa nacional para el Gobierno.

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“Malvinas no es una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, este organismo debería tomar nota de las resoluciones. Nosotros elegimos una defensa pacífica y efectiva. Al Reino Unido lo llamamos una vez más a dialogar para encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales”, afirmó el Presidente durante su exposición.

Y agregó: "No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actúe, vamos a tomar cartas en el asunto". Y aprovechó ese momento para poner en duda su utilidad como organismo internacional: “Es una organización inútil, disfrazada de burócratas”.

El Presidente también señaló que, para la administración nacional, Malvinas constituye una “causa nacional” y ratificó la defensa del reclamo territorial argentino.

En otro tramo de la exposición, apuntó contra las empresas que operan en las Islas y pidió que su actividad tenga consecuencias. El planteo fue formulado ante la Asamblea General de la ONU, en el marco de la intervención argentina.

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