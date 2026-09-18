No habrá clases hasta el martes en las universidades y convocan a una nueva marcha

El conflicto universitario suma una nueva jornada de protesta con un paro conjunto de 48 horas, este viernes y martes, convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales . La medida se enmarca en el reclamo por una recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El plan de lucha contempla además 23 días de protesta y visibilización en todo el país, junto con la convocatoria a la 5° Marcha Federal Universitaria , prevista para el jueves 15 de octubre.

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La medida fue convocada luego de una nueva instancia de negociación paritaria entre los gremios docentes y nodocentes y el Gobierno nacional. Según expresaron las organizaciones sindicales, la propuesta de un aumento del 3% resulta insuficiente frente al atraso salarial que denuncian.

En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (APULZ) confirmó su adhesión al paro. "Mediante Reunión de Consejo Directivo, habiéndose puesto a consideración de los presentes, se resolvió adherir, de forma unánime, a la convocatoria acordada en el Frente Sindical de las Universidades Nacionales", explicaron en redes sociales. Y subrayaron: "Porque defender la Universidad Pública es defender el trabajo, los salarios y el derecho de todos y todas a estudiar".

Actividades de protesta en Lomas

La jornada se suma a las distintas acciones de visibilización que se realizaron durante las últimas semanas en universidades de todo el país. En Lomas de Zamora, durante esta semana se llevaron adelante clases públicas en la Plaza Grigera, como parte de las actividades impulsadas para visibilizar la situación del sistema universitario.

En Lomas de Zamora, durante esta semana se llevaron adelante clases públicas en la Plaza Grigera.

Otro paro y una nueva Marcha Federal

El cronograma de medidas continuará el martes 22, con un nuevo paro de 24 horas. A su vez, el Frente Sindical anunció la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.

Los gremios plantean que el reclamo abarca la recomposición de los salarios docentes y nodocentes, pero también el financiamiento de las universidades públicas, las becas estudiantiles y los hospitales universitarios.