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20 de septiembre de 2026
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Lanús inauguró un Colectivo Sanitario para acercar servicios de salud a los barrios

Lanús sumó un Colectivo Sanitario que recorrerá los barrios con atención odontológica, controles médicos, vacunación y testeos.

El Colectivo Sanitario recorrerá semanalmente distintas localidades de Lanús.

El Colectivo Sanitario recorrerá semanalmente distintas localidades de Lanús.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, presentó el nuevo Colectivo Sanitario durante un operativo realizado en la plaza Leandro N. Alem, en Villa Independencia de Chingolo. El vehículo recorrerá semanalmente distintas localidades del distrito para acercar controles médicos, odontológicos, oftalmológicos y otras prestaciones de salud a los vecinos.

Cómo es el nuevo dispositivo sanitario para Lanús

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El nuevo vehículo cuenta con dos consultorios destinados a distintas especialidades. Uno está equipado para atención odontológica, con controles, restauraciones, aplicación de flúor, tratamiento de caries y extracciones simples.

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El segundo espacio permite realizar controles de salud, estudios oftalmológicos y nutricionales, además de testeos de VIH y sífilis y consultas vinculadas con salud sexual.

Durante el operativo en Villa Independencia también se ofrecieron prestaciones de medicina general, vacunación correspondiente al Calendario Nacional, vacunación antirrábica, controles de signos vitales y glucemia, además de consejería sobre hábitos saludables.

Según explicó el Intendente, la incorporación de dispositivos móviles busca facilitar el acceso a controles preventivos y favorecer la detección temprana de posibles situaciones de riesgo, además de vincular a los vecinos con la red de servicios sanitarios.

El Colectivo Sanitario recorrerá semanalmente distintas localidades de Lanús, con el objetivo de acercar las prestaciones a los lugares de residencia y reducir la necesidad de traslados hacia otros centros de atención.

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