Lali Espósito, sobre su niñez: "A veces ganaba más que mis viejos"

Lali Espósito comenzó su camino artístico en 2003 , cuando formó parte del elenco de Rincón de luz, el ciclo creado por Cris Morena . Desde entonces no detuvo su marcha y participó en distintos proyectos vinculados con la actuación y la música.

La banfileña recordó cómo fue tomar dimensión de la importancia económica que tenía su trabajo para su familia durante su paso por el ciclo Grandes que fueron chicos, emitido por Vorterix y conducido por Lala Franco.

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“Yo, por supuesto, ganaba el mínimo de actores en ese momento, que no me acuerdo cuánto era. Estamos hablando de otra Argentina”, explicó Lali Espósito en la entrevista.

Ante la observación de que ya no trabajaba como extra, la cantante y actriz explicó sus ingresos de aquellos días: “Tenía un contrato y cobraba por eso el mínimo de contratación”.

Lali Espósito recordó una conmovedora charla con sus padres

Durante la entrevista, Lali Espósito se refirió sin vueltas al dinero que ganaba desde niña en relación a los ingresos que tenían sus padres en sus respectivos trabajos.

“Yo con el tiempo entendí que a veces ganaba más que mis viejos”, relató la artista. Cuando todavía tenía alrededor de 12 o 13 años y sus padres decidieron hablar con ella sobre el impacto que tenía su trabajo en la economía familiar.

“Mis viejos me dijeron: ‘Che, queremos que sepas que esto que vos ves, que ahora pudimos comprar... o que este verano nos pudimos ir todos a Miramar, es en gran parte porque vos estás aportando a esto’”, recordó Lali Espósito sobre la conversación que tuvo con sus papás.

Consultada sobre qué sentía aquella niña al recibir esa información, Lali Espósito respondió: “Me parecía loco. Yo trabajo, hago algo que me gusta, que está re bueno y de pronto pudimos comprar lo que se rompió de la cocina”, explicó.

“No es solo para mí, es para que los que me rodean y para que lo que me rodea también esté bien, si yo tengo esa posibilidad”, se sinceró sobre la economía familiar.