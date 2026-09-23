Gonzalo Belloso propone un cambio clave en AFA: acompañan Nicolás Russo y otros importantes dirigentes

Impulsados por Rosario Central , los clubes de la Liga Profesional preparan un proyecto para reducir la cantidad de participantes en los próximos torneos. Por ahora la iniciativa está en plan de estudios, pero ya cuenta con el aval de algunas instituciones, entre ellas Lanús , que tomó distancia con la AFA.

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central , llevará la discusión en la próxima reunión de Comité Ejecutivo de la AFA al plano que tiene que ver con el formato de la Liga Profesional , hoy con 30 equipos, dividida la temporada en torneos Apertura y Clausura. El objetivo es bajar la cantidad a 24 participantes.

Decisión tomada. Después de la polémica en Boca - Lanús, la AFA le dio descanso a Germán Delfino

El cambio que se desea fomentar no sería inmediato, puesto que el proyecto deberá ser presentado y analizado, por lo que resta determinar cómo será el formato y desde cuándo podría comenzar a implementarse. El próximo paso será conocer la postura oficial de la AFA y de los clubes sobre una iniciativa que, si es aprobada, podría comenzar a aplicarse en 2027.

La noticia rápidamente causó rápida aceptación en clubes como Lanús , River Plate y Vélez Sarsfield, que en los últimos meses mostraron su malestar con el manejo de temas puntuales contra la casa madre del fútbol argentino. También se suma a la propuesta Boca Juniors, con su titular Juan Román Riquelme como uno de los principales aliados a la Asociación del Fútbol Argentino .

El Millonario, a través de su presidente Stéfano Di Carlo, volvió a formar parte del Comité Ejecutivo después de seis meses, pero con un pedido de seis puntos hacia la conducción de Claudio Tapia a través de un fuerte comunicado.

La propuesta contempla cuatro descensos y dos ascensos por temporada como mecanismos de reducción. Hoy la Liga Profesional pierde dos equipos (uno por tabla anual y otro por promedios) y mantiene los dos cupos de la Primera Nacional (ascenso directo y por Torneo Reducido) para equipar los 30.

Primera División: de 2015 a 2025

En los últimos 10 años, una sola vez hubo 24 participantes en un Torneo de Primera División. Fue en la Superliga 2019/20 que consagró campeón a Boca Juniors, que comenzó dirigiendo Gustavo Alfaro y terminó con Miguel Russo.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Los torneos fueron cambiando de nombres y de participantes. En 2015, 2016 y 2026/17 se disputaron con 30 equipos. Luego fueron bajando a 28, 26 y 24 en las temporadas 2017/18, 1018/19 y 2019/20. En 2021 se volvió a los 26 para, entre 2022 y 2024 ascender otra vez a 28. Mientras que en 2026 y la actual temporada el tope ascendió nuevamente a 30, como hace 10 años atrás.

Salvo en 2016, cuyo formato fue de dos zonas de 15 equipos cada una y donde Lanús fue el campeón al vencer en la final a San Lorenzo (4-0) en el estadio Monumental bajo la conducción técnica de Jorge Almirón, el resto de las temporadas fueron a una sola rueda, todos contra todos hasta 2024.