La dolorosa confesión de Denisse González: "Me hace mal verme así"

Las últimas semanas no fueron fáciles para Denisse González . La ex Gran Hermano debió atravesar momentos de enorme preocupación vinculados a su salud, marcados por una severa baja en sus plaquetas que la obligó a estar bajo estrictos controles médicos y transitar internaciones.

Poco después, volvió a mostrar detalles de una internación y dejó en claro que los médicos todavía no podían dar con un diagnóstico claro sobre su enfermedad.

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Tras recibir el alta, Denisse González contó cuáles fueron las señales de alerta que le salvaron la vida. A través de sus redes sociales, contó que estaba teniendo problemas con las plaquetas.

“El 10 de agosto me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, subieron a 200.000. Tres días después me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, que me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas cayeron a 1000”, contó en esa oportunidad.

Denisse González explicó de qué se trata su enfermedad

En una entrevista con Moria Casán, en las mañana de El Trece, Denisse González reveló que padece de púrpura trombocitopénica idiopática. “Es una enfermedad particular, pero le pasa a muchas personas. No se sabe en mi caso cuál es la causa que la provocó”, explicó la novia de Bautista Mascia.

“La enfermedad consiste en una bajada de plaquetas extrema. Las plaquetas son las que cuando vos te cortás automáticamente se juntan y hace que te cuerpo genere un tapón para controlar las hemorragias. Las personas normales tienen entre 150 y 450 mil plaquetas, yo llegué a tener 1000”, agregó Denisse González sobre su enfermedad.

Denisse Gonzalez, en una de sus internaciones.

En plena entrevista con Moria Casán la ex Gran Hermano se quebró al recordar sus días en el hospital: “Hace un mes en esta misma fecha estaba internada. Es muy raro ver cómo la vida te va presentando problemas que tenés que resolver de un día para el otro”.

“Hoy estoy estable, estoy bien, pero ando muy sensible. Me hace mal verme así, verme enferma. Tengo una enfermedad, pero yo no soy esa enfermedad”, cerró Denisse González.