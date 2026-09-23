Industria y comercio: la UNLa reunió a empresas, cooperativas y organismos

La Universidad Nacional de Lanús ( UNLa ) fue sede del Primer Congreso Regional de Industria, Comercio y Emprendedurismo, un encuentro que reunió a empresas, comercios, cooperativas, cámaras, emprendedores y organismos públicos. La jornada se realizó en Lanús con 40 stands y exposiciones sobre producción, financiamiento, innovación y tecnología.

La actividad fue organizada por la UNLa junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, con la participación del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC).

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El encuentro se desarrolló en el Edificio José Hernández y buscó fortalecer la relación entre el sector productivo, el Estado y la comunidad universitaria. Además de los espacios de exposición, el programa incluyó distintas charlas vinculadas con las necesidades de las empresas y emprendimientos de la región.

La apertura estuvo a cargo del rector de la UNLa, Daniel Bozzani; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi; el titular del IPAC, Gildo Onorato; y el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi. Agustín Balladares estuvo a cargo de la moderación.

Durante el acto, los distintos expositores remarcaron la importancia de generar vínculos entre las universidades, las empresas y los organismos públicos. Balladares puso el eje en el trabajo y la industria nacional, mientras que Bozzani destacó la vinculación tecnológica y la transferencia de conocimiento hacia el entramado productivo.

El rector también resaltó las características industriales de Lanús y Avellaneda y el vínculo de la Universidad con cooperativas y empresas. En ese sentido, planteó la necesidad de sostener el Congreso en el tiempo y generar nuevas ediciones.

Ferraresi, por su parte, abordó la relación entre producción, trabajo, salarios y consumo. También señaló la importancia de la articulación entre universidades y empresas para procesos vinculados con la certificación de calidad y el acceso a mercados internacionales.

Financiamiento e inteligencia artificial

Uno de los ejes de la jornada estuvo relacionado con herramientas para fortalecer las actividades productivas. Bembi y Aguilar expusieron sobre el contexto económico y las políticas públicas bonaerenses, mientras que Martín Valentín, representante del Banco Provincia en Lanús, y Facundo Pistola, director provincial de Desarrollo Productivo, presentaron alternativas de financiamiento.

El Congreso contó con 40 stands de industrias, comercios, empresas de servicios, cámaras, asociaciones y organismos públicos. El Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la UNLa también presentó los servicios disponibles a través de sus laboratorios y carreras.

El IPAC participó con una mirada centrada en el cooperativismo y su articulación con las universidades y el Estado provincial. Gildo Onorato destacó el intercambio institucional como una herramienta para fortalecer las políticas públicas destinadas al sector.

La jornada cerró con el planteo de dar continuidad a la iniciativa y profundizar los vínculos entre la Universidad, el Estado, las empresas, las cooperativas y otros actores del entramado productivo regional.