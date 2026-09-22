Lideró una banda calve de los 60/70 e hizo música de grandes telenovelas: dará un show íntimo en Adrogué.

Juan Eduardo se presentará el domingo 25 de octubre en Adrogué para recorrer los grandes éxitos de su música, desde su etapa con Juan y Juan hasta sus canciones como solista. El show será a las 20 en Kick Off, en la esquina de Mitre y Macías.

El reconocido compositor argentino Juan Eduardo hará canciones que marcaron su paso por el dúo Juan y Juan , uno de los conjuntos destacados de la música popular durante las décadas del 60 y 70. Entre los clásicos que formarán parte del show aparecen Balada para un Gordo, Bailando en una pata, Un día de calor, Hay que alegrar el corazón, Mi amigo Juan, Ayer volé y Ahora que soy libre.

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Durante los años 80, Juan Eduardo desarrolló además una etapa como solista, en la que compuso e interpretó canciones como Eran Dos Locos Del Amor, Los Amigos y Amor Sentimental, entre otras.

Entre los clásicos que formarán parte del show aparecen Balada para un Gordo, Bailando en una pata, Un día de calor y Hay que alegrar el corazón.

Su carrera como compositor también lo llevó a trabajar con reconocidos artistas de la música internacional y latinoamericana. Entre ellos figuran El Puma José Luis Rodríguez, María Marta Serra Lima, Raffaella Carrà, Vicky Carr, Perry Como y Engelbert Humperdinck.

Además, parte de sus composiciones fueron utilizadas en telenovelas emitidas por el viejo Canal 9, otro capítulo de una trayectoria que atravesó distintos formatos y generaciones.

La presentación en Adrogué permitirá recorrer en vivo ese repertorio y reencontrarse con canciones asociadas a diferentes momentos de la carrera de Juan Eduardo.

Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada a través de Mi Ticket.