Almirante Brown: abrieron la inscripción para la Policía Bonaerense 2027.

El Municipio de Almirante Brown informó que ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2027 de la Escuela de Policía Juan Vucetich. La convocatoria está dirigida a personas de 18 a 29 años que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
El trámite se realiza de manera online a través del sitio web del Ministerio de Seguridad bonaerense: www.mseg.gba.gov.ar.
La convocatoria está destinada a personas de nacionalidad argentina, ya sea nativa, naturalizada o por opción, que tengan entre 18 y 29 años.
Cómo sumarse a la fuerza en Almirante Brown
Para postularse al ciclo 2027 de la Policía Bonaerense, los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
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Tener domicilio real en la Provincia de Buenos Aires.
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Haber finalizado el nivel secundario.
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Cumplir con las aptitudes psicofísicas previstas por la Ley N° 13.982.
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No registrar antecedentes penales a nivel provincial ni nacional.
Desde el Municipio de Almirante Brown señalaron que la iniciativa busca promover la formación de nuevos cadetes y fortalecer las herramientas destinadas a la prevención del delito.
“Convocamos a nuestros vecinos a que se inscriban y capaciten para sumarse a la prevención del delito en la provincia de Buenos Aires”, expresó el intendente Mariano Cascallares.
Dónde consultar por la inscripción
Las personas interesadas en incorporarse a la Policía Bonaerense pueden realizar consultas a través del correo [email protected], comunicarse al 2206-1325 o enviar un mensaje por WhatsApp al 11-5661-3583.