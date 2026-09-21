lunes 21 de septiembre de 2026
Escribinos
21 de septiembre de 2026
Quedó filmado.

Perdió el control de su auto y se subió a la vereda en San José: tres mujeres se salvaron de milagro

Ocurrió en el límite de los partidos de Lomas y Almirante Brown. Por pocos metros, tres mujeres se salvaron de ser atropelladas, pero otra no pudo evitar ser embestida.

El choque casi termina en tragedia.

El choque casi termina en tragedia.

El accidente ocurrió el sábado pasado sobre la calle Salta, entre Virrey Vértiz y General Aráoz de Lamadrid. En esa zona, muy frecuentada por su centro comercial, limitan las localidades de San José y Temperley.

Lee además
Defensa Civil en el lugar de la tragedia, en Temperley.
Serios daños.

Así quedaron las casas tras el choque del colectivo: los trabajos en el lugar
Cristian Jalil perdió la vida en la tragedia.
Tragedia.

Banfield: detuvieron al colectivero involucrado en el choque fatal en el que murió un motociclista

El conductor del vehículo perdió el control del mismo por causas que se investigan, chocó contra un puesto de ropa y se subió a la vereda de un comercio. Por pocos metros, tres mujeres se salvaron de milagro de ser atropelladas, pero otra no pudo evitar ser embestida.

El choque quedó filmado

En el lugar intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, ambulancias del Municipio y efectivos policiales de la jurisdicción, que trabajaron rápidamente en las tareas de asistencia y prevención.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la mujer atropellada sufrió heridas y recibió atención médica del personal de salud. En tanto, el auto terminó con varias roturas en la parte delantera producto del impacto.

La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad, donde se observa que tres mujeres pasaron por el lugar segundos antes de que el auto se subiera a la vereda. En tanto, otra mujer que estaba en la puerta del negocio fue golpeada por el coche.

Temas
Seguí leyendo

Así quedaron las casas tras el choque del colectivo: los trabajos en el lugar

Banfield: detuvieron al colectivero involucrado en el choque fatal en el que murió un motociclista

La familia del motociclista fallecido busca testigos del choque fatal

Fiesta del fútbol en Lomas: Sampdoria es el campeón de la Copa Comunidad

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Día del Estudiante tiene una historia vinculada con Domingo Faustino Sarmiento.
De festejo.

Día del Estudiante: cómo se vive la fecha en las escuelas de Lomas

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

José Chatruc y Sabrina Rojas.  video
¿Qué onda?

Sabrina Rojas y José Chatruc, muy cerca: "Siguen calientes"