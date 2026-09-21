Perdió el control de su auto y se subió a la vereda en San José: tres mujeres se salvaron de milagro

Un auto protagonizó un fuerte choque en la localidad de San José , en el límite de los partidos de Almirante Brown y Lomas de Zamora . Tres mujeres se salvaron de milagro y otra resultó herida.

El accidente ocurrió el sábado pasado sobre la calle Salta , entre Virrey Vértiz y General Aráoz de Lamadrid . En esa zona, muy frecuentada por su centro comercial, limitan las localidades de San José y Temperley .

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El conductor del vehículo perdió el control del mismo por causas que se investigan, chocó contra un puesto de ropa y se subió a la vereda de un comercio. Por pocos metros, tres mujeres se salvaron de milagro de ser atropelladas, pero otra no pudo evitar ser embestida .

En el lugar intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, ambulancias del Municipio y efectivos policiales de la jurisdicción, que trabajaron rápidamente en las tareas de asistencia y prevención.

Choque en San José: un auto perdió el control y se subió a la vereda de un negocio. Tres mujeres se salvaron de milagro. Ocurrió en Salta y Virrey Vértiz, en el límite de Lomas de Zamora y Almirante Brown. pic.twitter.com/PSHvLKp6vK

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la mujer atropellada sufrió heridas y recibió atención médica del personal de salud. En tanto, el auto terminó con varias roturas en la parte delantera producto del impacto.

La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad, donde se observa que tres mujeres pasaron por el lugar segundos antes de que el auto se subiera a la vereda. En tanto, otra mujer que estaba en la puerta del negocio fue golpeada por el coche.