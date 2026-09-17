Banfield: detuvieron al colectivero involucrado en el choque fatal en el que murió un motociclista

El colectivero involucrado en el choque fatal en el que murió un motociclista de 24 años en Banfield quedó detenido, mientras se esperan los resultados de las pericias para determinar su grado de culpabilidad en el siniestro vial ocurrido durante la mañana del miércoles.

Según pudo averiguar La Unión de fuentes oficiales el chofer de la línea 51 quedó a disposición de la UFI 10 de Lomas de Zamora , que caratuló la causa como "homicidio culposo".

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El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en el cruce de avenida Hipólito Yrigoyen y Vieytes, en Banfield Oeste. Allí, por circunstancias que todavía son materia de investigación, una moto Gilera Smash chocó contra un colectivo de la línea 51.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió despedido y murió en el lugar. La víctima fue identificada como Cristian Jalil, de 25 años, quien regresaba de trabajar cuando ocurrió la tragedia.

Un colectivo de la línea 51 involucrado en la tragedia ocurrida en Banfield.

Tras el llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora y una ambulancia del SAME se dirigieron al lugar, pero los médicos constataron que el joven ya no tenía signos vitales.

Percias tras la tragedia

Entre los elementos que serán claves para la investigación se encuentran los peritajes accidentológicos y el análisis de las circunstancias previas al impacto.

Por el momento, la causa continúa en plena etapa de investigación y resta determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados en el accidente que terminó con la vida de Cristian Jalil.

Mientras tanto, familiares, amigos y conocidos despidieron al joven, a quien describieron como una persona trabajadora y muy querida. “Una excelente persona, trabajador, sano, cero maldad. Muy educado. Era un re pibe. La verdad, una noticia muy triste, estamos todos muy destrozados”, había expresado Dylan, uno de sus conocidos, tras conocerse la muerte.