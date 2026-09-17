jueves 17 de septiembre de 2026
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17 de septiembre de 2026
¿Qué onda?

Revelan cómo es el acuerdo matrimonial de Leandro Paredes y Camila Galante

Aseguran que Leandro Paredes y Camila Galante tiene un pacto dentro de la pareja, que incluye las aventuras del futbolistas y cuestiones económicas.

Camila Galante y Leandro Paredes, en medio de rumores.&nbsp;

Camila Galante y Leandro Paredes, en medio de rumores. 

“Tiene un acuerdo con su señora, él le banca todo a la familia de ella, y ella no tiene problemas en que haga de las suyas. No es infiel porque ella le deja voltearse a la que quiera, y él banca a toda la familia de ella”, afirmó Santiago Riva Roy el Bondi Live sobre el acuerdo de la pareja.

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El periodista también detalló algunas cuestiones de la interna familiar. “Una pareja abierta, solo de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera”, sostuvo el panelista, dejando planteada la versión sobre las reglas que existirían en el matrimonio.

La supuesta infidelidad de Leandro Paredes

Para cerrar el tema, aportó además una situación puntual que, según explicó, le habría contado su amiga. El episodio habría ocurrido durante un asado y tendría como protagonista a la mujer que le brindó el testimonio.

Leandro Paredes y Camila Galante.
Leandro Paredes y Camila Galante.

“En un asado… fue ella y se volteó a Paredes”, aseguró el periodista, al referirse al supuesto encuentro que habría mantenido su amiga con el futbolista y que ahora salió a la luz en Bondi Live.

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