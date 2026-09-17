Revelan cómo es el acuerdo matrimonial de Leandro Paredes y Camila Galante

Camila Galante y Leandro Paredes, en medio de rumores.

Contaron todos los detalles del acuerdo que Leandro Paredes y Camila Galante, su esposa y madre de sus hijos, tienen en su matrimonio. Esta dinámica matrimonial incluye que el futbolista pueda estar con otras mujeres y también hay temas económicos de por medio.

“Tiene un acuerdo con su señora, él le banca todo a la familia de ella, y ella no tiene problemas en que haga de las suyas. No es infiel porque ella le deja voltearse a la que quiera, y él banca a toda la familia de ella”, afirmó Santiago Riva Roy el Bondi Live sobre el acuerdo de la pareja.

El periodista también detalló algunas cuestiones de la interna familiar. “Una pareja abierta, solo de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera”, sostuvo el panelista, dejando planteada la versión sobre las reglas que existirían en el matrimonio.

La supuesta infidelidad de Leandro Paredes Para cerrar el tema, aportó además una situación puntual que, según explicó, le habría contado su amiga. El episodio habría ocurrido durante un asado y tendría como protagonista a la mujer que le brindó el testimonio.

Leandro Paredes y Camila Galante. “En un asado… fue ella y se volteó a Paredes”, aseguró el periodista, al referirse al supuesto encuentro que habría mantenido su amiga con el futbolista y que ahora salió a la luz en Bondi Live.

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