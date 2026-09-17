jueves 17 de septiembre de 2026
Escribinos
17 de septiembre de 2026
Clink caja.

Cuánto dinero se llevará la ganadora de Gran Hermano

Sol Abraham y Yipio Pintos son las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada y disputarán una serie de suculentos premios en el reality de Telefe.

Sol Abraham y Yipio, finalistas de Gran Hermano.&nbsp;

Sol Abraham y Yipio, finalistas de Gran Hermano. 

Mientras que Charlotte Caniggia, con larga experiencia en este tipo de formatos, terminó en el tercer puesto del certamen y se quedó en las puertas de la gran final del juego conducido por Santiago del Moro.

Lee además
Charlotte Caniggia abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada y quedó en el tercer puesto del certamen. 
Dejó la casa.

Charlotte quedó tercera y la ganadora del juego estará entre Sol y Yipio
Luana pasó por LAM tras salir de Gran Hermano y mandó al frente a los famosos con los que tuvo sexo.
No escondió nada.

De Enzo a Tinelli: Luana reveló los famosos con los que tuvo sexo
La final de Gran Hermano.

La final de Gran Hermano.

Los premios de Gran Hermano

La campeona de Gran Hermano ganará $70 millones, además de una casa y el trofeo realizado por el reconocido orfebre Pallarols. Mientras que la jugadora que obtenga el segundo puesto se llevará $20 millones y el inmueble. El tercero, correspondiente a Charlotte Caniggia, obtendrá sólo $10 millones.

La final de Gran Hermano Generación Dorada tendrá como atractivo el conflicto entre Yipio y Sol Abraham que viene de meses atrás, cuando convivían en grupos diferentes. En esa instancia, Carmiña Masi había agredido verbalmente y de manera xenófoba a Jenny Mavinga.

Por su parte, la uruguaya se enfrentó a Sol y Cinzia, que salieron en defensa de la paraguaya, mientras que el grupo de la standupera se mantuvo del lado de la Mavinga.

Temas
Seguí leyendo

Charlotte quedó tercera y la ganadora del juego estará entre Sol y Yipio

De Enzo a Tinelli: Luana reveló los famosos con los que tuvo sexo

Charlotte Caniggia contó los maltratos que sufrió en Gran Hermano

Sol Abraham es la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.  video
Todo o nada.

Santiago del Moro palpitó la final de GH: "Cabeza a cabeza"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sol Abraham y Yipio, finalistas de Gran Hermano. 
Clink caja.

Cuánto dinero se llevará la ganadora de Gran Hermano