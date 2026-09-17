Cuánto dinero se llevará la ganadora de Gran Hermano

Sol Abraham y Yipio, finalistas de Gran Hermano.

Sol Abraham y Yipio Pintos son las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada, luego de una larga convivencia dentro de la casa del reality de Telefe. Este miércoles 16 será la esperada final y el jueves tendrá lugar la entrega de los premios correspondientes.

Mientras que Charlotte Caniggia, con larga experiencia en este tipo de formatos, terminó en el tercer puesto del certamen y se quedó en las puertas de la gran final del juego conducido por Santiago del Moro.

La final de Gran Hermano. Los premios de Gran Hermano La campeona de Gran Hermano ganará $70 millones, además de una casa y el trofeo realizado por el reconocido orfebre Pallarols. Mientras que la jugadora que obtenga el segundo puesto se llevará $20 millones y el inmueble. El tercero, correspondiente a Charlotte Caniggia, obtendrá sólo $10 millones.

La final de Gran Hermano Generación Dorada tendrá como atractivo el conflicto entre Yipio y Sol Abraham que viene de meses atrás, cuando convivían en grupos diferentes. En esa instancia, Carmiña Masi había agredido verbalmente y de manera xenófoba a Jenny Mavinga.

Por su parte, la uruguaya se enfrentó a Sol y Cinzia, que salieron en defensa de la paraguaya, mientras que el grupo de la standupera se mantuvo del lado de la Mavinga.

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