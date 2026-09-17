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17 de septiembre de 2026
Cambios en el equipo.

Temperley, con bajas sensibles para recibir a Almagro: las opciones de Nicolás Domingo

Con ausencias en defensa y mediocampo, el DT de Temperley busca alternativas para enfrentar a Almagro, mientras aguardan la evolución de Gabriel Hauche.

Temperley enfrentará a Almagro con ausencias importantes.

Temperley enfrentará a Almagro con ausencias importantes.

Temperley no podrá contar con varios de los habituales titulares en el encuentro ante Almagro por la fecha 30 de la Primera Nacional. Con cuatro bajas confirmadas y a la espera por la recuperación de Gabriel Hauche, el entrenador Nicolás Domingo deberá armar un rompecabezas para conformar el 11 titular.

En el último partido ante Patronato, el DT del Gasolero perdió al defensor Lorenzo Monti, que llegó al límite de amonestaciones, y también al mediocampista Franco Díaz, expulsado en el segundo tiempo. A ellos se le agrega Pedro Souto, que se retiró lesionado en el primer tiempo y también estaría descartado para el próximo partido.

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La lista de las bajas se completa con la de Marcos Echeverría, a quien le resta cumplir una fecha de sanción por alcanzar las 10 amarillas, aunque resta saber qué pasará con Hauche, quien se perdió los últimos tres partidos por una distensión en el sóleo.

Las opciones que baraja el DT de Temperley

Todo esto plantea un problema para Domingo de cara al partido ante el Tricolor, ya que deberá realizar varios retoques en la formación.

Nicolás Domingo, obligado a realizar cambios en Temperley.

Nicolás Domingo, obligado a realizar cambios en Temperley.

En este sentido, la buena noticia es que recuperará a Gerónimo Tomasetti tras haber llegado al limite de amonestaciones. De esta manera, el ex Belgrano ocuparía el lugar de Díaz en la mitad de la cancha.

En tanto, en la defensa, el jugador que se perfila como reemplazante del suspendido Monti es Matías Calzón, uno de los futbolistas surgidos de las inferiores a los que Domingo hizo debutar este año, mientras que Alejandro Melo y Fernando Brandán podrían ocupar el puesto de Souto.

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