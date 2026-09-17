Graciela Alfano recordó su relación con Jorge Porcel: "Asco"

La serie biográfica de Moria Casán , en Netflix , sacó a la luz algunas cuestiones de otros tiempos con varios famosos y en especial con Jorge Porcel. Georgina Barbarossa fue lapidaria con el capocómico y Graciela Alfano también recordó las situaciones que vivió con él.

“Me tocó de una manera espantosa, en ese momento no pude hacer otra cosa que irme llorando a mi camarín”, recordó Graciela Alfano sobre la horrible experiencia con Jorge Porcel en una entrevista en DDM.

Según explicó la artista en el ciclo de América TV , en aquella época necesitaba el trabajo y por eso decidió continuar a pesar a lo ocurrido con el capocómico.

En la serie, además, se plantea una versión similar y se muestra en una escena a Moria Casán como alguien que intervenía para ponerle límites a las conductas de Jorge Porcel.

El mal recuerdo de Graciela Alfano

Graciela Alfano también se sumó al debate y recordó cuando conoció a Jorge Porcel a través de Racing. Su papá, Carmelo Alfano, había sido presidente del club y el actor era un reconocido hincha de la Academia.

Según relató Graciela Alfano, cuando el capocómico quiso convocarla para el programa Las gatitas y ratones de Porcel y la película El gordo Catrasca, primero le pidió autorización a su padre.

Graciela Alfano y Jorge Porcel.

“Mi viejo le dijo: ‘Ok, pero cuidado con la nena’, porque él ya tenía fama y tenía fama dentro de Racing también. Pero como era ‘no toquen a la nena’, en esto fue muy prolijo, tenía cierta distancia, decía ‘la hija del presidente de Racing’. ‘Si no, a Racing no entrás’, le decía mi viejo”, recordó la actriz, que por entonces tenía 24 años.

De todos modos, Graciela Alfano actriz aseguró que hubo situaciones que la incomodaron. “Lo que sí me consta y me pasó es que en los momentos de descanso de las grabaciones, comíamos, yo estaba ahí y el Gordo contaba anécdotas a otro actor que le hacía la segunda, historias eróticas, medio pesadas. Hablaba de las chicas, con quién estaba, lo que les hacía, del cuerpo, bla, bla, bla”, relató.

“En un momento de esas charlas, me dijo: ‘Mirá qué lengua tengo’. Me dio asco. Pero él como diciendo ‘mirá qué lengua ancha, larga’. Yo me quedé así mirando. Dije: ‘Este pibe debe creer que me calienta’”, cerró Graciela Alfano sobre la pésima experiencia con Jorge Porcel.