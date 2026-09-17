El Museo Americanista invita a conocer la historia de Villa Albertina

Este sábado a las 10.30 en el Museo Americanista , ubicado en Manuel Castro 254 , presentarán una filmación con la historia de Villa Albertina a partir de la investigación del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora, a partir de documentos, fotografías y testimonios.

El trabajo surgió en febrero de 2025, a partir de un pedido de Vanesa López , la directora del Centro de Gestión Municipal (CGM) de Villa Albertina, contó Alfredo Grassi , el presidente del Instituto Histórico Municipal, a La Unión . Según explicó un grupo de investigadores comenzó una búsqueda que incluyó archivos históricos, la hemeroteca de La Plata, fotografías antiguas, documentos y testimonios orales.

También se realizaron recorridas por distintos puntos del barrio para identificar espacios vinculados con su historia. A partir de este trabajo, se elaboró un recorrido histórico y se propuso que algunos lugares sean declarados de interés histórico municipal.

A comienzos del siglo XX, la zona todavía conservaba una imagen rural. "El escribano Francisco Sirito decide comprar tierras en este lugar con la intención de fundar un pueblo y ese pueblo va a llevar el nombre de su esposa, Villa Albertina", detalló.

Para favorecer la llegada de los pobladores, se impulsaron distintos servicios e infraestructura entre ellos la provisión de agua, una escuela, la actual Escuela Nº18, ubicada en Espronceda 201, un destacamento policial y el tranvía. Como el barrio no cuenta con una fecha formal de fundación, el Instituto Histórico Municipal tomó como referencia el 28 de febrero de 1910, el día en que llegó el primer tranvía.

Una mirada sobre la historia

El Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora fue creado el 14 de mayo de 1971 como organismo honorario autárquico sobre la base de la Comisión de Estudios Históricos creada el 10 de septiembre de 1965.

Desde entonces, sus integrantes desarrollaron investigaciones sobre la historia local y regional, con publicaciones, libros, ensayos y trabajos presentados en congresos y jornadas. "Siendo los autores de la mayor parte de la bibliografía histórica local editada hasta el presente desde el último tercio del siglo pasado", subrayó Grassi.