Cuatro años sin Emiliano Villavicencio, atropellado en Lomas de Zamora: el mensaje de su mamá

Se cumplen cuatro años de la tragedia de Emiliano Villavicencio , el joven que murió tras ser atropellado por un colectivo en Lomas de Zamora . Su mamá lo recordó con un emotivo mensaje y pidió que la condena contra el chofer quede firme.

El fatal episodio ocurrió a las 20:38 del jueves 15 de septiembre de 2022. Emiliano, de 24 años, manejaba su moto Yamaha FZ por Colombres y estaba por doblar hacia la derecha por Monseñor Piaggio . Sin embargo, al llegar a esa esquina, un colectivo de la línea 338 cruzó a gran velocidad y lo atropelló .

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Muerte impune. Caso Emiliano Villavicencio: piden que la sentencia quede firme y que el condenado vuelva a la cárcel

Emiliano quedó gravemente herido. Una ambulancia de Emergencias Lomas lo trasladó de urgencia al Hospital Gandulfo , pero no pudieron salvar su vida. Nahuel Matías Villagra, el chofer del colectivo, fue procesado y llevado a juicio.

Una cámara de seguridad mostró que el colectivo había cruzado Colombres con el semáforo en amarillo, a punto de ponerse en rojo. Por la velocidad a la que iba, Villagra no llegó a frenar y tampoco le dio chance a Emiliano de esquivarlo . De hecho, pudo detenerse varios metros más adelante.

Dos juicios y un fallo que indignó a la familia

Emiliano Villavicencio fue atropellado por un colectivo de la línea 338.

El caso se resolvió en primera instancia con un juicio abreviado, realizado a fines de 2023. Villagra fue condenado a tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación para conducir vehículos por seis años y cuatro meses. Sin embargo, en un giro inesperado, la sentencia fue anulada por una pericia toxicológica que indicaba la alcoholemia positiva de Emiliano.

Fue así como se ordenó realizar un nuevo juicio, que finalizó en noviembre de 2024. La nueva pena que recibió Villagra terminó siendo más alta que la de aquel juicio abreviado: el Juzgado Correccional Nº7 de Lomas de Zamora condenó al colectivero a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, más ocho años de inhabilitación para conducir.

Sin embargo, nueve meses después de la condena, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas le concedió al chofer la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. “Quiero saber cuándo va a quedar firme la sentencia, porque pasan los años pero él sigue con prisión domiciliaria, cuando tenía una pena de cumplimiento efectivo en la cárcel”, expresó Stella Maris Hernández, madre del joven atropellado, en diálogo con La Unión.

El mensaje de la mamá de Emiliano Villavicencio

Emiliano Villavicencio junto a Stella, su mamá.

Stella Maris publicó un emotivo mensaje en este triste aniversario. “Emy, mi hijo, mi sol eterno, hoy hace cuatro años que partiste. Cuatro años de un camino lleno de subidas y bajadas, intentando aprender a vivir sin tenerte físicamente, buscándote en cada recuerdo, en cada olor, en cada momento compartido”, comenzó en un posteo realizado en redes sociales.

En sintonía, señaló las idas y vueltas para que condenen al responsable y las polémicas decisiones judiciales: “También fueron años de luchar por justicia. Hubo condena, pero la prisión domiciliaria me hizo sentir que la justicia no fue realmente justa”.

Finalmente, cerró: “Hoy elijo aprender a vivir esta nueva vida, nombrándote, recordándote, pero sin dejar de vivir mi propia vida. Cuando alguien me dice ‘sos la mamá de Emy’, siento que de alguna forma me está diciendo ‘acá estoy, mamá’. Emy vive en mí. Te amaré eternamente, hijo. Todos los días te extraño”.