La bronca de la madre de Emiliano Villavicencio: se "cruzó" con el hombre que mató a su hijo

El tiempo pasa, pero el reclamo de justicia de la familia de Emiliano Villavicencio sigue vigente por la muerte del joven atropellado por el chofer de un colectivo de la línea 338 en Lomas de Zamora en septiembre de 2022.

"Entrar a una red social se volvió para mí un acto doloroso. Como madre, no hay nada más devastador que encontrarme con la imagen de la persona que mató a mi hijo, viviendo su vida, sonriendo, siguiendo adelante como si nada hubiera pasado. Incluso me aparece sugerido como amistad", escribió Stella Maris Hernández .

El mensaje al que hizo referencia Stella es el perfil de Facebook de la persona que atropelló a su hijo. Es que a pesar de que fue declarado culpable, el hombre que manejaba el colectivo de la línea 338 que embistió a la víctima no está preso .

"Hace tres años y cinco meses que me arrancaron una parte de mi vida, y ese dolor no se termina, no se acomoda, no se supera. Se aprende a respirar con él, pero nunca deja de doler. Y cada vez que veo estas injusticias, ese dolor se agrava, se vuelve más pesado, más insoportable", describió Stella.

Emiliano junto a Stella, su mamá. Stella, junto a su hijo, Emiliano Villavicencio.

El caso Emiliano Villavicencio

En noviembre de 2024, el Juzgado Correccional Nº7 de Lomas de Zamora había condenado a Nahuel Matías Villagra a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, más ocho años de inhabilitación para conducir. Él manejaba el colectivo de la línea 338 que embistió a Emiliano en la esquina de Colombres y Monseñor Piaggio en septiembre de 2022.

Nueve meses después de la condena, la familia de Emiliano recibió una notificación inesperada. Villagra solicitó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y la Justicia se la concedió, a pesar de que la pena era de cumplimiento efectivo (es decir, debía cumplirla íntegramente en la cárcel).

Según consta en el expediente al que tuvo acceso La Unión, el chofer del colectivo pidió la prisión domiciliaria "señalando que se ha mantenido a derecho a lo largo del proceso, careciendo de antecedentes penales y causas en trámite, gozando aún del estado de inocencia", ya que la sentencia todavía no está firme.