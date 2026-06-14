Matías Sproat, sobre el presente de Brown de Adrogué: "No nos está alcanzando y duele"

Luego del dramático empate conseguido por Brown de Adrogué en su visita a Defensores Unidos por la fecha 20 de la Primera B, las sensaciones en el búnker Tricolor son una mezcla de desahogo y profunda preocupación.

El equipo dirigido por Jorge Vivaldo logró rescatar un punto a los 92 minutos gracias al gol de Lucas Galván, pero sigue acechado por la sombra del descenso. Tras el pitazo final en Villa Fox, el capitán e ídolo de la institución, Matías Sproat , enfrentó los micrófonos y dejó un crudo diagnóstico de la actualidad que atraviesa el plantel.

"Tenemos que laburar mucho para mejorar lo que estamos haciendo porque no nos está alcanzando, y la verdad que en lo personal me duele; al grupo le duele mucho la situación en la que estamos", expresó con dureza el mediocampista en declaraciones radiales a Cadena Tricolor.

Errores caros y la bronca del plantel de Brown de Adrogué

El trámite del partido volvió a desnudar las falencias defensivas que persiguen a Brown. Tras un primer tiempo parejo, el CADU se adelantó a los 56 minutos por intermedio de Santiago Patroni. A partir de allí, el Tricolor debió empujar con más amor propio que claridad, alcanzando la igualdad en tiempo de descuento.

Sproat, muy autocrítico, lamentó los errores defensivos y la falta de contundencia que siguen costando puntos, subrayando que el fútbol se basa en hechos, no en merecimientos. Con 19 puntos y la zona de descenso acechando, el capitán asumió la responsabilidad y pidió disculpas a la hinchada, agradeciendo su incondicional apoyo en este difícil momento.