domingo 14 de junio de 2026
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14 de junio de 2026
Crisis Tricolor.

Matías Sproat, sobre el presente de Brown de Adrogué: "No nos está alcanzando y duele"

El capitán de Brown de Adrogué se mostró muy autocrítico tras el agónico 1-1 en Zárate. Advirtió que el equipo debe trabajar el doble para salir del fondo.

Matías Sproat analizó el presente de Brown de Adrogué.

Matías Sproat analizó el presente de Brown de Adrogué.

Luego del dramático empate conseguido por Brown de Adrogué en su visita a Defensores Unidos por la fecha 20 de la Primera B, las sensaciones en el búnker Tricolor son una mezcla de desahogo y profunda preocupación.

El equipo dirigido por Jorge Vivaldo logró rescatar un punto a los 92 minutos gracias al gol de Lucas Galván, pero sigue acechado por la sombra del descenso. Tras el pitazo final en Villa Fox, el capitán e ídolo de la institución, Matías Sproat, enfrentó los micrófonos y dejó un crudo diagnóstico de la actualidad que atraviesa el plantel.

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"Tenemos que laburar mucho para mejorar lo que estamos haciendo porque no nos está alcanzando, y la verdad que en lo personal me duele; al grupo le duele mucho la situación en la que estamos", expresó con dureza el mediocampista en declaraciones radiales a Cadena Tricolor.

Errores caros y la bronca del plantel de Brown de Adrogué

El trámite del partido volvió a desnudar las falencias defensivas que persiguen a Brown. Tras un primer tiempo parejo, el CADU se adelantó a los 56 minutos por intermedio de Santiago Patroni. A partir de allí, el Tricolor debió empujar con más amor propio que claridad, alcanzando la igualdad en tiempo de descuento.

Sproat, muy autocrítico, lamentó los errores defensivos y la falta de contundencia que siguen costando puntos, subrayando que el fútbol se basa en hechos, no en merecimientos. Con 19 puntos y la zona de descenso acechando, el capitán asumió la responsabilidad y pidió disculpas a la hinchada, agradeciendo su incondicional apoyo en este difícil momento.

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