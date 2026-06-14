La joven emprendedora de Temperley que sorprendió en Olga con sus ravioles bien argentinos

Los ravioles más argentinos salen de Temperley gracias al emprendimiento de la joven Mechi que estuvo en el streming Olga.

Con sólo 23 años, la joven emprendedora de Temperley Mechi Martínez sabe lo que hace. Hace un año creó su emprendimiento de pastas de diseño casero y la semana pasada llegó al canal de streaming Olga donde cocinó ravioles con los colores de Argentina en el programa Tarde de Tertulia (TDT).

Gracias a la viralización de los ravioles albicelestes que hace en "Mechipastas" , la joven contó que obtuvo más seguidores y muchos más pedidos de Lomas de Zamora y hasta de CABA. "Lo de Olga surgió porque siempre miro el programa, los chicos además son de Lomas y me animé a escribirles y enseguida se comunicó la productora y fui ahí a la esquina del canal de streaming a mostrar mis ravioles, pero lo que no sabía era que los íbamos a cocinar en vivo y a degustar ahí", detalló sobre lo sucedido el jueves pasado.

Mechi es licenciada en Gastronomía y sigue estudiando y preparándose para fortalecer su proyecto que lo encara sola y le va muy bien. "Tenía dos trabajos, pero hace dos meses me la jugué a ponerle todo a mi emprendimiento y por ahora trabajo a pedido, take away y envíos", detalló.

Sobre los ravioles que se viralizaron porque tienen los colores de la bandera Argentina, Mechi contó: "Apunto a incursionar de distintas maneras y los comencé a hacer de colores porque la realidad es que a mí me divierte".

Por el momento elabora ravioles y sorrentinos de distintos gustos y comenzó a incorporar los colores en este año mundialista. "Además de los colores, los rellenos son bien argentos ya que tenemos la versión con roast beef, provoleta y cebolla caramelizada y la versión veggie con batata asada, queso crema y romero fresco", resaltó.

Gracias a su presentación en Olga obtuvo alrededor de 300 seguidores más en su cuenta de Instagram: @mechi.pastas donde muestra todas sus creaciones y recibe pedidos que la ponen a prueba. "Me gustan los desafíos y siempre escucho al cliente. Una chica me pidió los ravioles con los colores de boca para festejar el aniversario con su novio y me gustó la propuesta así que siempre apunto a brindar alternativas nuevas y originales", aseguró.

La gastronomía la sorprendió

Según relató, la actual licenciada en Gastronomía nunca supo que se iba a dedicar a la cocina. "Cuando terminé el colegio fue como que algo me bajó así de la nada y me decidí estudiar gastronomía. Todos se sorprendieron en mi familia porque no es que de chica cocinaba y me gustaba esto".

Pero siempre estuvo el arte de la cocina muy presente. "Mi abuelo paterno era cocinero, tenían una rotisería, pero yo no llegué a conocerlo porque falleció antes que yo naciera. Igualmente, mi papá siempre fue de cocinar en casa así que capaz viene por ahí esto que nació en mi y hoy es mi trabajo", expresó Mechi que copó el living de su casa para la elaboración de ravioles y sorrentinos.

Sus padres siempre la apoyaron en el emprendimiento y la ayudan cuando lo necesita. "Del día uno están conmigo para colaborar al igual que mis amigas de la facu que las llamo cuando siento que no puedo sola con todo y también siempre están porque ellas son gastronómicas", admitió.

Un futuro amplio para la joven cocinera

Sobre lo que sueña para seguir creciendo en su emprendimiento, Mechi confesó que en lo inmediato espera mudarse para tener su propio lugar de elaboración de pastas y le gustaría dedicarse de lleno a hacer diseños personalizados.

"Quiero seguir creciendo y haciendo. Emprender requiere de mucho esfuerzo, pero hay que animarse, ir por más, no bajar los brazos", aconsejó a su generación que quiera emprender o a cualquiera que quiera comenzar un propio proyecto.

También resaltó: "Muchas veces las cosas no salen como queremos, tenemos miedos, pero personalmente apunto a desafiar mis propios límites. Soy una persona tímida, pero sé que por el emprendimiento tengo que hacerlo como por ejemplo salir en el streaming Olga porque todo ayuda a seguir creciendo y ese es el objetivo".

Mechi sigue preparándose y recalcó que está a sólo cuatro materias de recibirse de licenciada en Calidad e Inocuidad Alimentaria. "Prepararse también es parte del trabajo diario", apuntó la joven con un gran futuro en la gastronomía.

Mirá el video viral de la visita en Olga