Pedro Troglio, enojado por las críticas que recibe Banfield: "Algunos no ven la realidad"

Luego de sumar el cuarto partido sin poder ganar, Pedro Troglio volvió hablar del momento de Banfield tras el empate ante Barracas Central y se mostró muy molesto por las críticas que recibe el equipo por su andar en el Torneo Clausura de la Liga Profesional .

“Yo creo que no están viendo la realidad, no la ven o no la quieren ver. Obviamente es mucho más fácil criticar, castigar y hacer daño”, remarcó Troglio en conferencia de prensa, molesto por los cuestionamientos que recibe en las redes sociales.

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Cuando el entrenador habla de que “no ven la realidad”, apunta directamente a las complicaciones que tuvo la institución para conformar el equipo de cara al actual campeonato, tanto por las inhibiciones que le impidieron utilizar a las incorporaciones en las primeras fechas como la salida de varios futbolistas con el certamen iniciado.

“Es normal lo que nos está pasando, somos el único equipo que no hizo la pretemporada con el plantel completo. Así y todo, esta banda, como algunos la definen, está en la semifinal de una copa. Es un equipo que lucha todos los partidos, haciendo un esfuerzo enorme con lo que tiene”, subrayó el experimentado entrenador.

Pedro Troglio en Conferencia de Prensa - #Banfield 1- #Barracas 1 - Fecha 9 - Torneo Clausura 2026https://t.co/LViT23Oh6G pic.twitter.com/28zcQdIuyf — Código Banfield (@CodigoBanfield) September 15, 2026

Y siguiendo esa línea, Troglio continuó: “Yo al equipo lo veo bien dentro de lo que se puede, obviamente teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Si hubiésemos tenido una pretemporada normal y con las incorporaciones desde el primer día, sería súper criticable, pero no es la realidad que nos pasó. Todavía nos tenemos que acomodar, lamentablemente ya estamos en la mitad del campeonato. Igualmente, yo no me quejo, nada más quiero aclarar cuál es la realidad”.

Pedro Troglio bancó a sus jugadores, pero lamentó no haber ganado

En otra parte de la conferencia de prensa, el DT de Banfield analizó lo que fue el empate 1 a 1 ante el Guapo por la fecha 9 del Torneo Clausura y destacó lo hecho por los jugadores, aunque lamentó no haber logrado el triunfo para cortar la mala racha y salir de los últimos puestos.

Banfield empató de local e hilvanó su cuarto partido sin poder ganar.

“Yo no me voy contento porque había que ganar, pero sí me voy conforme con el sacrificio que hicieron los chicos dentro del campo de juego”, resaltó. Y siguiendo esa línea, concluyó: “No hicimos un partidazo, eso es claro, pero estos encuentros se juegan así y los chicos dejaron el alma. La verdad que la estamos luchando”.