martes 15 de septiembre de 2026
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15 de septiembre de 2026
Excarcelación.

Liberaron a la pareja de Fernando Salto, el hombre asesinado en Fiorito de una puñalada en el corazón

Antonella Soto, de 27 años, había quedado detenida luego de que Fernando Salto muriera tras agonizar durante dos días por una puñalada en el tórax.

Fernando Salto, el hombre asesinado en Fiorito.

Fernando Salto, el hombre asesinado en Fiorito.

Antonella Soto, la mujer de 27 años acusada de haber apuñalado a su pareja, Fernando Salto, durante una supuesta discusión en Villa Fiorito, fue excarcelada y recuperó la libertad el pasado lunes, aunque continúa imputada en la causa por “homicidio agravado por el vínculo”.

Fuentes judiciales señalaron a La Unión que la medida establece una serie de obligaciones que deberá cumplir mientras avanza la investigación. Entre ellas, fijar un domicilio, presentarse ante cualquier citación de la Justicia y abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, además de cumplir con las demás condiciones impuestas para mantener el beneficio de la libertad.

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Ahora, pese a haber recuperado la libertad, Soto continúa formalmente imputada. La excarcelación no implica el cierre de la causa ni un sobreseimiento, por lo que la Justicia deberá continuar con las medidas necesarias para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que había ordenado la autopsia del cuerpo de la víctima y una serie de pericias.

La v&iacute;ctima fue apu&ntilde;alada en Fiorito.

La víctima fue apuñalada en Fiorito.

El crimen de Fernando Salto

El asesinato ocurrió el 28 de agosto, en una vivienda de Villa Fiorito. Según consta en la investigación, Fernando Salto mantuvo una fuerte discusión con su pareja, Antonella Soto, de 27 años. En medio del altercado, la mujer habría tomado un objeto cortopunzante y lo habría herido a la altura del tórax.

Salto logró trasladarse por sus propios medios hasta un centro de salud de Lanús, pero debido a la gravedad de la lesión fue derivado al Hospital Evita, donde permaneció internado.

Finalmente, el 30 de agosto, los médicos confirmaron su fallecimiento. A partir de ese momento, la investigación dejó de tramitarse como "lesiones graves" y fue recaratulada como "homicidio agravado por el vínculo".

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