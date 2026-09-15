Lionel Messi tendrá su partido despedida en el estadio Monumental el 6 de octubre

Lionel Messi se despedirá en el país de la Selección Argentina.

El último baile de Lionel Messi con la Selección Argentina será el 6 de octubre. Ese día, en el estadio Monumental, el crack rosarino cerrará su ciclo con la Albiceleste después de 20 años y significará el final de una época dorada para el fútbol argentino .

Después de anunciar su despedida del combinado nacional con una emotiva carta que publicó hace dos semanas, Messi aceptó la invitación de la Asociación del Fútbol Argentino y en la próxima fecha FIFA tendrá su merecida despedida del público argentino.

Sumar es importante. Domingo valoró el punto en un "partido accidentado"

Rosarinos. Qué vínculo tienen Gustavo Bermúdez y la familia de Lionel Messi

El actual futbolista de Inter de Miami , cuya presencia en los amistosos estaba en duda, fue una de las principales novedades de la lista que la AFA anunció este martes de cara a los próximos compromisos el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Messi , sin embargo, no estará en los tres partidos que disputará el seleccionado nacional, sino que solamente dirá presente en el encuentro ante Benín , que se disputará el martes 6 de octubre en el estadio River Plate.

"Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre", informó de manera oficial el ente rector del fútbol argentino.

Además de la despedida de Lionel Messi, qué otros partidos tendrá la Selección Argentina

En la próxima triple fecha de amistoso internacionales, La Selección Argentina disputará tres partidos en el país, dos en Buenos Aires y uno en Córdoba.

El primer duelo se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y será ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre. Los otros dos serán en el estadio de River: el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6 ante Benín.