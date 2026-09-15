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15 de septiembre de 2026
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Lionel Messi tendrá su partido despedida en el estadio Monumental el 6 de octubre

El crack rosarino fue citado a la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA y cerrará su ciclo en la Albiceleste ante Benín en la cancha de River.

Lionel Messi se despedirá en el país de la Selección Argentina.

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El actual futbolista de Inter de Miami, cuya presencia en los amistosos estaba en duda, fue una de las principales novedades de la lista que la AFA anunció este martes de cara a los próximos compromisos el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Messi, sin embargo, no estará en los tres partidos que disputará el seleccionado nacional, sino que solamente dirá presente en el encuentro ante Benín, que se disputará el martes 6 de octubre en el estadio River Plate.

"Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre", informó de manera oficial el ente rector del fútbol argentino.

Además de la despedida de Lionel Messi, qué otros partidos tendrá la Selección Argentina

En la próxima triple fecha de amistoso internacionales, La Selección Argentina disputará tres partidos en el país, dos en Buenos Aires y uno en Córdoba.

El primer duelo se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y será ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre. Los otros dos serán en el estadio de River: el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6 ante Benín.

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