Brown de Adrogué presentó a la dupla técnica Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera

Brown de Adrogué confirmó a su nuevo cuerpo técnico para las últimas siete fechas del Torneo de Primera B. En medio de una profunda crisis futbolística, Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera tendrán la difícil misión de mantener al Tricolor en la tercera categoría del fútbol argentino.

Tras la salida de Jorge Vivaldo y el entrenamiento dirigido por Martín Blanco -entrenador de la Reserva- en el arranque de la semana, la dirigencia anunció la contratación de la flamante dupla técnica que debutará este sábado frente a Sportivo Italiano, en Ciudad Evita, por la 36º fecha del campeonato.

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Para que el barco no se hunda, nadie mejor que el Pirata Czornomaz para timonear a un equipo que debe recuperarse del golpe que significó haber perdido el clásico con San Martín de Burzaco en el estadio Lorenzo Arandilla . Además, arrastra una racha de seis partidos sin conocer la victoria.

El cuerpo técnico se completa con Bruno Volpi (ayudante de campo) y Daniel Santobuono (preparador físico). Continuarán trabajando en el club Agustín Delfino (preparador físico 2) y Pablo Roselli (entrenador de arqueros).

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La dupla técnica entró en funciones este martes con el objetivo de salvar a Brown de Adrogué (34) del descenso. Solo tres puntos lo separan de la UAI Urquiza (31), que hoy estaría bajando a Primera C junto a Atlético Ituzaingó.

La pelea no es solo contra el equipo de Villa Lynch. Por encima del Tricolor asoman Defensores Unidos de Zárate (37) y Flandria (38).

Dos “viejos” conocedores del ascenso

Adrián Czornomaz tiene una extensa carrera como futbolista en el ascenso. En la región pasó por clubes como Banfield, Los Andes, Quilmes, Talleres de Escalada y Argentino de Quilmes. Como técnico dirigió al Albirrojo y el Mate, club del cual se desvinculó hace un par de fechas, luego de 27 encuentros (siete triunfos, 10 empates y 10 caídas) en los que obtuvo el 38.27% de los puntos.

Marcelo Barrera, al igual que Adrián Czornomaz, inició su carrera como jugador de Argentino de Quilmes. Curiosamente, su inmediato destino también fue Independiente. También tuvo un recordado paso por Los Andes, integrando el equipo de la temporada 1993/94 que logró el ascenso al viejo Nacional B. En el Milrayitas tuvo un paso como entrenador en 2016.

Es el tercer cuerpo técnico de Brown de Adrogué en la temporada. Pablo Nieva, que sucedió a Fabián Lisa, dirigió las primeras siete fechas. De la 8º a la 35º estuvo Jorge Vivaldo. Ahora es el turno de Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera.