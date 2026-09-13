Lucas Baldunciel, tras la dura derrota de Brown de Adrogué: "De esto se sale todos juntos"

La tarde de sábado en el Lorenzo Arandilla dejó una herida profunda. Brown de Adrogué cayó sin atenuantes ante San Martín de Burzaco por 2 a 0 , un resultado histórico que cortó una racha de 43 años sin victorias para el "Azul" ante el clásico rival.

Tras el pitazo final y un clima de extrema tensión en las inmediaciones del estadio, uno de los futbolistas que enfrentó los micrófonos fue Lucas Baldunciel . El atacante tricolor, que fue una de las principales cartas de peligro en el primer tiempo provocando el penal que Bruno Báez estrelló en el travesaño, no ocultó su desazón en la zona de vestuarios.

Con la crudeza de quien sabe el momento institucional que se está jugando, el futbolista dejó un mensaje claro y directo hacia el hincha: "Se sale todos juntos de esto".

"Es un golpe durísimo para todos nosotros y para la gente. Sabíamos lo que significaba este partido, no era una fecha más. Estamos re calientes, pero ahora tenemos que pensar en el próximo partido ante Italiano", comenzó expresando el exTemperley.

Al analizar las claves del encuentro, donde el "Azul" aprovechó un rebote de Matías Wysocki a los 14 minutos del primer tiempo mediante Sergio Modón para abrir el marcador y luego justificar la ventaja en el complemento, Lucas Baldunciel reconoció las falencias del equipo: "Tuvimos la oportunidad de empatarlo rápido con el penal, pero la pelota no quiso entrar. En estos partidos clave, los detalles te liquidan. Nos costó generar juego claro en el segundo tiempo y lo terminamos pagando caro".

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La pelea de Brown de Adrogué por la permanencia

La derrota no solo dolió por el valor del clásico, sino porque el Tricolor (actualmente comandado por Jorge Vivaldo) quedó a apenas tres puntos de la zona crítica en la tabla de posiciones de la Primera B Metropolitana.

Consultado sobre la presión y las "finales" que restan de cara al cierre de la temporada, el delantero fue contundente: "El vestuario está dolido, sería mentira decir otra cosa. Pero no hay tiempo para lamentarse ni para buscar culpables individuales. Nos quedan partidos que van a ser batallas. No queda otra que poner el pecho, trabajar el doble en la semana y entender que el único camino para mantener la categoría es tirar todos para el mismo lado. De esto se sale todos juntos, el cuerpo técnico, los jugadores y la gente apoyando".

Brown de Adrogué tendrá una semana compleja de entrenamientos para rearmar filas desde lo anímico y lo futbolístico, sabiendo que el margen de error se redujo al mínimo tras el impacto sufrido en el clásico de Almirante Brown. En la próxima fecha visitará a Sportivo Italiano, sabiendo que quedó a tres puntos de la zona de descenso.