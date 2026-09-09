El deseo de Matías Sproat, de Brown de Adrogué, para el clásico con San Martín de Burzaco

Brown de Adrogué llega al clásico con San Martín de Burzaco hundido en la tabla de la Primera B , a tan solo tres puntos del descenso, por lo que el encuentro de este sábado en el estadio Lorenzo Arandilla es de vital importancia para el futuro. “Son partidos únicos”, afirmó Matías Sproat .

La campaña del Tricolor no dio más que para mantener la categoría, mientras que el Azul coqueteó con los puestos de Torneo Reducido, del que hoy está a siete unidos. El equipo de Jorge Vivaldo lleva cinco fechas sin triunfos, mientras que el de Federico Scurnik ganó uno de los últimos nueve.

Clásico a la vista. Las rachas que se ponen en juego en el clásico de Amirante Brown

“Tenemos un partido muy importante en casa que tenemos que ganar para que sirva este punto”, reflexionó Matías Sproat sobre el 0-0 ante Villa San Carlos, en la previa de un nuevo clásico del partido de Almirante Brown.

Para el experimentado volante, no importa cómo se llega a este partido. “Son partidos únicos, siempre lo digo, diferentes. Acá no cuenta como llega uno u otro. Son clásicos, especiales, lindo jugarlos. Ojalá que nos salgan las cosas bien para poder quedarnos con los tres puntos y la gente se vaya festejando a la casa”, sostuvo sobre el 32º clásico que animarán este sábado en Adrogué.

El hincha que acompaña y sufre a la par, se merece una alegría. El Chueco Matías Sproat afirmó que “nos vamos a tirar de cabeza por este club, por este equipo. La verdad que los chicos están entendiendo el mensaje. Después podemos jugar bien, mal o regular, nosotros tenemos que correr y meter, y los clásicos son así. Son muy pocos los que se juegan lindo, nos jugamos un partido muy importante por la zona que estamos y por lo que representa para el club y la gente”.

La lucha por mantenerse

Brown de Adrogué disputó un partido duro, áspero y friccionado contra Villa San Carlos que, si bien no ganó, fue clave no perderlo. “Sabíamos lo que nos jugábamos. Estamos jugando finales, quedan ocho, tiene que ser nuestro torneo, es la imagen que va a quedar de acá hasta el final y no podíamos perder. Son rivales directos, queríamos ganarlo, pero no se dio, tampoco se perdió, y ahora tenemos que ganar en casa para que este punto valga”, dijo el volante del equipo de Jorge Vivaldo.

El clasico se juega en casa, fecha 35 San Martín de Burzaco.



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Con el empate en Berisso y la victoria de la UAI Urquiza sobre Argentino de Merlo después de ¡14 partidos!, la diferencia respecto al anteúltimo puesto es de solo tres puntos a favor de Brown de Adrogué (34), con los mismos que el CADU, uno abajo de Flandria y tres menos que Argentino de Quilmes y Liniers.

El Tricolor domina ampliamente el historial con 14 triunfos -el último en el Torneo Apertura 2025, en Burzaco-, otros tantos empates y tres derrotas. La última victoria del Azul se registró en 1983, en un partido por la Primera D.