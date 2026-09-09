Lanzan en Lanús distintos talleres gratuitos para los que quieran emprender en gastronomía

En octubre van a enseñar todo lo referido a las conservas para vender al público.

Todos los martes se dictan las clases en Lanús con cupos limitados.

Con el objetivo de brindar a la comunidad la posibilidad de emprender o adquirir técnicas para preparar pastas caseras o conservas es que lanzaron en Lanús a partir de este mes talleres gratuitos que se dictan cada martes a las 14 gracias al cocinero profesional, Gustavo López que pertenece al equipo de "Experiencia de cocina" del Ministerio Acercate a Jesús.

Las jornadas se realizan en el Centro Integral a la Niñez y su familia Semillitas , ubicado en Pilcomayo 4480, Lanús . La iniciativa comenzó este mes con el taller de pastas caseras donde los participantes aprenden a realizar distintos tipos de fideos, lasaña, sorrentinos, tintes naturales para masa de diseño desde cero.

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No tienen que llevar ningún material, sólo las ganas de aprender y aclararon que no es necesario tener conocimientos previos para participar de este tipo de talleres que van a ir cambiando cada mes.

Los cupos para participar de los talleres que dicta el profesional López son limitados ya que están pensados para que asistan cada martes unas 35 personas. "Cada alumno se lleva lo que prepara. Que es aproximadamente para una persona", aclaró el cocinero.

López aclaró que el objetivo principal de capacitar a los vecinos es que se puedan llevar herramientas: "Se puso en marcha esta propuesta pensada para brindar conocimientos prácticos, sencillos y accesibles para todos".

Además aclaró que si bien el cupo del taller de pastas caseras está completo ya se abrieron las inscripciones para que puedan ser parte del taller de emprendedores. "Vamos a continuar con encuentros sobre emprendedurismo y luego con 'De la huerta a la mesa'".

En cada encuentro además lo que busca la iniciativa es "compartir conocimientos, generar oportunidades y fortalecer los vínculos con la comunidad, porque aprender también es una forma de crecer juntos", dijo el cocinero.

Cómo será el próximo taller para emprendedores

Sobre lo que se viene en octubre, López afirmó que dictará un taller dedicado a los emprendedores que constará de cuatro encuentros (una vez por semana) todos los martes a las 14 y ya están los cupos abiertos para los que quieran anotarse porque al ser gratuito enseguida se agotan los lugares.

"Lo que se va a enseñar será la elaboración de conservas", aclaró el cocinero que no sólo capacitará en lo que es la elaboración de las conservas al escabeche y otras, también brindará una charla sobre manipulación de alimentos, esterilización de frascos y hasta los mitos que existen respecto a ese tema.

Por eso, este tipo de alternativa es totalmente completa que no se queda sólo en aprender a cocinar. "Con este taller pretendemos que puedan vender, crear su propio proyecto de una manera totalmente profesional", aseguró.

Si bien, aún no está del todo organizado anticiparon que para el final de este taller pretenden organizar con los participantes una feria de emprendedores para que comiencen a animarse a la venta de sus producciones.

Lo que se viene

Respecto al último taller del año que se llama "De la huerta a la mesa" contaron que es uno de los más atractivos sobre todo para las personas que quieran conocer distintas recetas hechas 100% con vegetales y semillas. "Esta propuesta es muy completa porque vamos a enseñar a realizar una huerta de cero y luego lo que se puede hacer hasta con los brotes de esa huerta", anticipó el encargado de capacitar.

Los que se anoten van a poder aprender lo que es el compost, diferenciar lo orgánico de lo inorgánico. También se enseñarán a hacer los distintos tipos de huertas: horizontal y vertical.

"Hay muchas alternativas con respecto a las comidas que se pueden hacer y vamos a elaborar por ejemplo con los brotes algunos rellenos de tartas, y vamos a mostrar la gran variedad de ensaladas", anticipó sobre este taller que todavía no tiene fecha de inicio.

Todo taller siempre está acompañado por la clase de cocina que es lo más importante para que todos, luego puedan llevar esos conocimientos a sus hogares o para generar un nuevo espacio de trabajo.

Para información e inscripciones hay que comunicarse al siguiente número: 11 5027-6820