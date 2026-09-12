San Martín de Burzaco se quedó con el clásico ante Brown de Adrogué

San Martín de Burzaco ganó en Adrogué y tiñó el clásico de azul

Por fecha 35 del campeonato de la Primera B, San Martín de Burzaco se impuso por 2 a 0 ante Brown de Adrogué en una nueva edición del clásico de Almirante Brown y volvió a festejar en el estadio Lorenzo Arandilla después de 43 años.

Con goles de Sergio Modón y Emanuel Zagert, el "Azul" se quedó con tres puntos valiosos para seguir soñando con tener un lugar en el Reducido. Para el local, en cambio, fue todo lo contrario: sumó una nueva derrota de local y sigue sin poder tomar distancia de la zona roja del descenso.

Gracias a este triunfo histórico, San Martín llegó a los 44 puntos y quedó a seis unidades de la zona de Reducido, mientras que el Tricolor se quedó con 34 y se mantiene a tres puntos de la zona de descanso, ya que UAI Urquiza perdió con Arsenal y no pudo acortar la distancia.

En cuanto al desarrollo del juego, la visita aprovechó sus momentos en el partido y golpeó en el inicio de cada tiempo: lo hizo a los 14 minutos del primer tiempo y después a los 9 del complemento para sentenciar rápido la historia. Brown, por su parte, no aprovechó el penal que tuvo a su favor inmediatamente tras el 1 a 0 y después careció de argumento para lograr la remontada.