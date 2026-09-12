San Martín de Burzaco se quedó con el clásico ante Brown de Adrogué

San Martín de Burzaco ganó en Adrogué y tiñó el clásico de azul
Por fecha 35 del campeonato de la Primera B, San Martín de Burzaco se impuso por 2 a 0 ante Brown de Adrogué en una nueva edición del clásico de Almirante Brown y volvió a festejar en el estadio Lorenzo Arandilla después de 43 años.
Con goles de Sergio Modón y Emanuel Zagert, el "Azul" se quedó con tres puntos valiosos para seguir soñando con tener un lugar en el Reducido. Para el local, en cambio, fue todo lo contrario: sumó una nueva derrota de local y sigue sin poder tomar distancia de la zona roja del descenso.
Gracias a este triunfo histórico, San Martín llegó a los 44 puntos y quedó a seis unidades de la zona de Reducido, mientras que el Tricolor se quedó con 34 y se mantiene a tres puntos de la zona de descanso, ya que UAI Urquiza perdió con Arsenal y no pudo acortar la distancia.
En cuanto al desarrollo del juego, la visita aprovechó sus momentos en el partido y golpeó en el inicio de cada tiempo: lo hizo a los 14 minutos del primer tiempo y después a los 9 del complemento para sentenciar rápido la historia. Brown, por su parte, no aprovechó el penal que tuvo a su favor inmediatamente tras el 1 a 0 y después careció de argumento para lograr la remontada.
¡Final del partido: Brown de Adrogué 0 vs. 2 San Martín!
Con goles de Sergio Modón y Emanuel Zagert, San Martín se quedó con el clásico de Almirante Brown y celebró por la fecha 35 de la Primera B.
Tiempo cumplido: el árbitro Sebastián Bresba adicionó seis minutos.
Se juegan los últimos minutos del clásico
Brown de Adrogué, necesitado por la situación, quiere meterse en partido y domina las acciones, pero el "Azul" no corre peligro y espera una contra para liquidar la historia.
El palo le negó el descuento a Brown de Adrogué
Carlos Aguirre probó con un violento remate tras un tiro libre desde la izquierda y el palo salvó a San Martín.
GOOOL DE SAN MARTÍN
A los 9 minutos, y tras un centro a media altura, Emanuel Zagert aprovechó un mal despeje del arquero local y marcó el 2 a 0 en Adrogué.
"Emanuel Zagert"Por el gol del jugador de San Martín de Burzaco para ampliar la diferencia en el clásico ante Brown de Adrogué. pic.twitter.com/qM3VGYpBzt— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 12, 2026
¡Arrancó el segundo tiempo en Adrogué!
Brown y San Martín disputan los últimos 45 minutos del clásico de Almirante Brown.
¡Final del primer tiempo: Brown de Adrogué 0 vs. San Martín 1!
San Martín acertó en su primer ataque y le gana por la mínima a Brown de Adrogué gracias al gol de Sergio Modón.
Brown de Adrogué se perdió el empate
Bruno Báez conectó bien con Lucas Baldunciel, pero el goleador definió mordido en una inmejorable posición y el balón terminó sin problemas en las manos de Maximiliano Gagliardo.
¡Travesaño!
Bruno Báez no aprovechó la oportunidad que tuvo Brown desde los 12 pasos y estrelló su remate en el poste superior. Se salvó San Martín de Burzaco.
¡Hay penal para Brown de Adrogué!
Inmediatamente después de la apertura del marcador, el árbitro Sebastián Bresba no dudó y cobró un penal a favor del local por una mano dentro del área.
GOOOOL DE SAN MARTÍN DE BURZACO
A los 14 minutos, Sergio Modón aprovechó el rebote que dio Matías Wysocki tras una buena atajada y con un remate alto marcó el 1 a 0 para San Martín.
"Sergio Modón"Por el gol del jugador de San Martín de Burzaco ante Brown de Adrogué. pic.twitter.com/GnAEILNKdQ— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 12, 2026
Arrancó el partido
Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco ya juegan en el estadio Lorenzo Arandilla
Las formaciones de Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco
Brown: Matías Wysocki; Carlos Aguirre, Luciano Sánchez, Mariano Pieres, Braian Guerrero; Juan Ignacio Silva, Tomás Patrizio; Lucas Baldunciel, Matías Sproat, Nicolás Meaurio; Bruno Báez.
San Martín: Maximiliano Gagliardo; Richard Lazarev, David Orellana, Kevin Denis, Ariel Siliman; Sergio Modón, Rodrigo González, Rodrigo Velázquez, Nicolás Gauna; Emanuel Zagert y Braian Chávez.